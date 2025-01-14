На третий год войны доступных современных укрытий недостаточно: как будут решать проблему

На третьем году войны в среднем от трети до половины укрытий, обозначенных на онлайн-картах, просто не существует, а имеющиеся далеко не всегда открыты. Даже в столице пока открыты только 62,6% укрытий. Поэтому вскоре в Украине проведут инвентаризацию всех укрытий и внесут их в специальный реестр.

Об этом заявила председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование укрытий от Центра гражданских свобод ОЗОН, опубликованного в материале Pragmatika.

По ее словам, группа уже в третий раз провела соответствующее исследование, цель которого - выяснить, все ли укрытия, указанные на онлайн-картах, действительно существуют, открыты ли они и есть ли там хотя бы минимальные удобства. Волонтеры посетили почти полтысячи убежищ в Киеве, Черкассах, Одессе, Шостке, Чернигове, Николаеве, Раздельной, Луцке, Виннице и Запорожье и оценили их на предмет доступности, безопасности и открытости для людей с домашними животными.

Анализировались следующие моменты:

Закрыты ли входные двери;

Есть ли на стенах соседних зданий отметки, которые помогут найти вход;

Есть ли у входа информационная табличка;

Наличие на табличке номера телефона, чтобы можно было попросить открыть дверь укрытия;

Есть ли на пути закрытые ворота или шлагбаум или охрана, которая может не пустить, и тому подобное;

Наличие пологого спуска, пандуса, пространства для маневрирования на колесном кресле или других инклюзивных средств;

Наличие исправного туалета, вентиляции, мест для сидения, запаса технической и питьевой воды и зоны для людей с домашними животными.

Результаты мониторинга оказались неоднозначны - по указанным параметрам по сравнению с предыдущими годами ситуация улучшилась, но все же не существенно. Так, по сравнению с показателями предыдущих лет нынешние повысились в среднем лишь на 10%.

"Должен с грустью констатировать - результаты проведенного исследования свидетельствуют, что на третьем году войны в Киеве открыты только 62,6% укрытий. Что касается воды, электроэнергии, сидений и вентиляции, их наличие колеблется в пределах 30-50%, поэтому эксперты оценили киевские хранилища всего в 3 балла. В городах центрального региона ситуация не лучше - в Черкассах открыто лишь 48,5% хранилищ, а в целом помещения получили оценку 3,2 балла. В Виннице открыто 50% укрытий, а их общая оценка - высокая по доступности и очень низкая по качеству удобств", - сообщила Шуляк

В ряде городов, которые уже подверглись значительным разрушениям, ситуация крайне сложная. Хуже всего в Чернигове, где нашлось только 28% указанных на карте укрытий, открытыми оказались лишь 15,6%, а общее состояние убежищ получило оценку 1 балл. В Николаеве дела обстоят немного лучше: 52,7% укрытий существуют, но только треть - открыта, а общее состояние оценено на 2,6 балла. В Запорожье половина укрытий открыта, но условия пребывания в них оставляют желать лучшего. Пока на этом печальном фоне отличается только Одесса - там открыто 79% укрытий, а условия пребывания в них получили оценку аж 3,9 балла.

Что касается доступности укрытий для людей с домашними животными, ситуация не столь критична. Дело в том, что сейчас право спускаться в укрытие вместе с любимцами гарантирует приказ МВД Украины от 10.01.2024 № 18 "О внесении изменений в Требования по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты". Но по результатам мониторинга оказалось, что до выхода указа МВД людей с пушистиками в руках не пускали только в 3% укрытий.

"То есть итог мониторинговой группы неутешительный - несмотря на приятную новость об официальном разрешении находиться в укрытии вместе с животным, ситуация неутешительная: на третьем году войны в среднем от трети до половины укрытий, обозначенных на онлайн-картах, просто не существует, а имеющиеся далеко не всегда открыты", - констатировала Шуляк.

При этом она подчеркнула - в конце 2024 года Парламент принял важный закон, который должен помочь упорядочить ситуацию с укрытиями. Речь идет о законопроекте №11345, который предусматривает проведение в Украине инвентаризацию всех укрытий и их внесение в специальный реестр.

"В Украине будут обустраивать систему сооружений гражданской защиты в соответствии с нормами ЕС. Речь идет о создании так называемых центров безопасности, где будет размещено сразу несколько экстренных служб - пожарное депо с диспетчерским пунктом, пункт базирования бригады экстренной медицинской помощи, полицейская станция. Кроме этого, каждое укрытие нужно будет зарегистрировать и проводить для него техническую инвентаризацию, что поможет знать точное количество и состояние таких сооружений", - рассказала Елена Шуляк.

Она также напомнила, что с прошлого года в Украине начал действовать Закон № 2486-IX по обеспечению требований гражданской защиты при планировании и застройке территорий. Он предусматривает обязательное наличие инженерно-технических мероприятий гражданской защиты в градостроительной и проектной документации, а также создание сети надежных и современных укрытий. Кроме этого, законом предусмотрено обязательное наличие укрытий в новостройках использования сооружений двойного назначения.

"С 1 ноября 2023 года новые ДБН - ДБН "Защитные сооружения гражданской защиты" (ДБН В.2.2-5:2023), уже начали действовать. Не всем они нравятся, но безопасность для нас сегодня на первом месте и, конечно, строительство укрытия и постоянный пересмотр возможностей перемещать и наши производства. и наши административные сооружения под землю сейчас будут в прерогативе", - рассказала Шуляк.

Кроме безопасности также очень быстро разрабатывался стандарт по внедрению принципов безбарьерности, доступности, инклюзивности. В частности, конкретные примеры их внедрения уже есть в сфере градостроительства и строительства, поскольку вышеупомянутые ГСН предусматривают и повышенные требования к инклюзивности. Ими обязаны руководствоваться подрядчики при проектировании, строительстве и восстановлении поврежденных объектов.