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Россияне ударили по энергетике Украины более 40 ракетами и 70 дронами, - Зеленский

Среда 15 января 2025 10:18
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Россияне ударили по энергетике Украины более 40 ракетами и 70 дронами, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Российская армия нанесла очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были использованы различные типы ракет и дроны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский написал у себя в Telegram.

По словам Зеленского, целью россиян была газовая инфраструктура и энергетические объекты, которые обеспечивают жизнь людей в Украине.

"Более 40 ракет было в этом ударе, в том числе и баллистика. По меньшей мере 30 уничтожено. Также за ночь было более 70 российских ударных дронов. Благодаря нашей ПВО, всем задействованным подразделениям сохраняем работу нашей энергетической системы", - написал президент.

Зеленский отметил, что Украина постоянно нуждается в усилении имеющихся возможностей воздушного щита. Ведь партнеры на саммите НАТО в Вашингтоне и в формате "Рамштайн" дали обещания, которые до сих пор не реализованы полностью.

"Мы говорили и о лицензии на производство систем ПВО и противоракет, что может стать одной из действенных гарантий безопасности для Украины, и это тоже реалистично и нужно выполнить", - подчеркнул он.

Атака РФ по Украине 15 января

Утром среды, 15 января, российская армия в очередной раз устроила массированный обстрел по Украине. Накануне вечером РФ запускала по территории Украины беспилотники, а впоследствии стало известно, что российская армия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

По регионам Украины был нанесен масштабный удар. Также в ряде областей были введены экстренные отключения света.

Известно, что во Львовской области враг атаковал два объекта критической инфраструктуры.

Подробно о последствиях обстрела Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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