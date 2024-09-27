Жителям Запорожской области разрешили прятаться в школьных укрытиях: в какие часы

Жителям Запорожской области разрешили пользоваться школьными укрытиями во время вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Facebook.

Правила пользования школьными укрытиями

Федоров напомнил, что российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области разными видами вооружения. Кроме того, теперь до Запорожья долетают вражеские КАБы.

Учитывая это, жители Запорожской области могут пользоваться школьными укрытиями.

"Безопасность людей - приоритет областных и городских властей. Расширяем доступ к безопасным локациям", - уточнил чиновник.

Он объяснил, что укрытия в школах Запорожья и других населенных пунктов области открыты для жителей с 17 часов вечера до 7 часов утра (ведь днем там проходит офлайн обучение).

"В это время в укрытиях нет уроков и детей. Так что когда возникает угроза атак - есть дополнительная возможность уберечь себя от вражеских ударов", - подытожил глава ОВА.

Пост руководителя Запорожской ОВА (скриншот: facebook.com/IvanFedorovMelitopol)

Как найти ближайшее укрытие

Адреса укрытий разных типов недалеко от Запорожья можно найти на соответствующей карте в Google maps.

На ней можно увидеть местоположение и адреса:

противорадиационных укрытий

убежищ

быстровозводимых защитных сооружений гражданской защиты

простейших укрытий

Чтобы ознакомиться с полным перечнем адресов, достаточно нажать на значок "Усі елементи" под соответствующей категорией.

Карта укрытий Запорожской области (скриншот: google.com/maps)

Кроме того, чтобы найти ближайшее укрытие в Запорожье, можно воспользоваться специальной интерактивной картой.

Карта укрытий Запорожья (скриншот: ukryttya.zp.gov.ua)