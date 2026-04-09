Во Львове 5G стал доступным еще на одной локации: где и как подключиться

17:00 09.04.2026 Чт
2 мин
5G во Львове запустили на главном железнодорожном вокзале - как работает мобильный интернет
aimg Татьяна Веремеева
Фото: 5G появился на железнодорожном вокзале во Львове (Getty Images)

На Главном железнодорожном вокзале Львова запустили открытое тестирование сети 5G. Новый стандарт связи уже доступен для пассажиров в одной из самых оживленных локаций.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Vodafone Украина.

Читайте также: 3G в Украине полностью отключат: в Минцифры назвали точную дату

Почему 5G появился именно на вокзале

В компании отмечают, что вокзал выбрали неслучайно. В моменты, когда одновременно прибывает несколько поездов, сотни людей начинают активно пользоваться смартфонами - вызывают такси, проверяют маршруты, отправляют файлы или звонят по телефону.

В таких условиях сети предыдущих поколений могут перегружаться. Зато 5G способен выдерживать большое количество подключений и обеспечивать стабильную связь даже при высокой нагрузке.

Какая скорость и как подключиться

По данным оператора, максимальная скорость интернета под нагрузкой достигала 1,9 Гбит/с. Дополнительно подключать услуги не нужно:

  • если SIM-карта поддерживает 4G - она будет работать и с 5G;
  • нужен лишь совместимый смартфон и пребывание в зоне покрытия.

Где уже работает 5G

Напомним, запуск 5G в Украине анонсировали в конце декабря 2025 года. Открытое тестирование 5G стартовало во Львове 12 января. Впоследствии покрытие расширили также на Бородянку и Харьков. За это время к 5G в Украине уже подключились более 307 тысяч уникальных пользователей.

После успешного тестирования 5G в нескольких городах, где технологию уже испытали более полумиллиона человек, следующим городом для запуска станет Киев. Сейчас идет технический этап - операторы заказывают соответствующее оборудование и определяются, где будут размещены базовые станции.

Больше по теме:
Львов5G (связь пятого поколения)