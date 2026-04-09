Во Львове 5G стал доступным еще на одной локации: где и как подключиться

На Главном железнодорожном вокзале Львова запустили открытое тестирование сети 5G. Новый стандарт связи уже доступен для пассажиров в одной из самых оживленных локаций.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Vodafone Украина.
В компании отмечают, что вокзал выбрали неслучайно. В моменты, когда одновременно прибывает несколько поездов, сотни людей начинают активно пользоваться смартфонами - вызывают такси, проверяют маршруты, отправляют файлы или звонят по телефону.
В таких условиях сети предыдущих поколений могут перегружаться. Зато 5G способен выдерживать большое количество подключений и обеспечивать стабильную связь даже при высокой нагрузке.
По данным оператора, максимальная скорость интернета под нагрузкой достигала 1,9 Гбит/с. Дополнительно подключать услуги не нужно:
Напомним, запуск 5G в Украине анонсировали в конце декабря 2025 года. Открытое тестирование 5G стартовало во Львове 12 января. Впоследствии покрытие расширили также на Бородянку и Харьков. За это время к 5G в Украине уже подключились более 307 тысяч уникальных пользователей.
После успешного тестирования 5G в нескольких городах, где технологию уже испытали более полумиллиона человек, следующим городом для запуска станет Киев. Сейчас идет технический этап - операторы заказывают соответствующее оборудование и определяются, где будут размещены базовые станции.