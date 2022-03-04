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У Львові заявили про перебої з телефонним зв'язком

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Львів, П'ятниця 04 березня 2022 13:28
У Львові заявили про перебої з телефонним зв'язком Скріншот: мер Львова Андрій Садовий
Автор: Світлана Мащенко

У Львові 4 березня виникли проблеми з роботою стаціонарних телефонів, зокрема по зв'язку з мобільними операторами.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Увага! Фіксуємо несправну роботу стаціонарних телефонів у Львові. Наразі неможливо здійснити вхідні та вихідні дзвінки між стаціонарними та мобільними операторами", - говориться в повідомленні.

Що саме сталося, і коли буде полагоджено зв'язок, не уточнюється.

Зазначимо, що сигнал тривоги у Львові наразі повідомляє лише єдиний Telegram-канал.

Раніше ми писали, що в адміністрації Львова заявили, що ціни на проживання мають залишатися такими ж, як у довоєнний час.

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