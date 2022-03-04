Во Львове заявили о перебоях с телефонной связью
Во Львове 4 марта возникли проблемы с работой стационарных телефонов, в частности по связи с мобильными операторами.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
"Внимание! Фиксируем неисправную работу стационарных телефонов во Львове. Сейчас невозможно осуществить входящие и исходящие звонки между стационарными и мобильными операторами", - говорится в сообщении.
Что именно произошло, и когда будет починена связь, не уточняется.
Отметим, что сигнал тревоги во Львове пока сообщает лишь единый Telegram-канал.
Ранее мы писали, что в администрации Львова заявили, что цены на проживание должны оставаться такими же, как в довоенное время.
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