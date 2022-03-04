ru ua
Пт, 04 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Во Львове заявили о перебоях с телефонной связью

Новина українською →
Львов, Пятница 04 марта 2022 13:28
Во Львове заявили о перебоях с телефонной связью Скриншот: мэр Львова Андрей Садовый
Автор: Светлана Мащенко

Во Львове 4 марта возникли проблемы с работой стационарных телефонов, в частности по связи с мобильными операторами.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Внимание! Фиксируем неисправную работу стационарных телефонов во Львове. Сейчас невозможно осуществить входящие и исходящие звонки между стационарными и мобильными операторами", - говорится в сообщении.

Что именно произошло, и когда будет починена связь, не уточняется.

Отметим, что сигнал тревоги во Львове пока сообщает лишь единый Telegram-канал.

Ранее мы писали, что в администрации Львова заявили, что цены на проживание должны оставаться такими же, как в довоенное время.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов
NEWS
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина