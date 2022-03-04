Во Львове заявили о перебоях с телефонной связью

Во Львове 4 марта возникли проблемы с работой стационарных телефонов, в частности по связи с мобильными операторами.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Внимание! Фиксируем неисправную работу стационарных телефонов во Львове. Сейчас невозможно осуществить входящие и исходящие звонки между стационарными и мобильными операторами", - говорится в сообщении.

Что именно произошло, и когда будет починена связь, не уточняется.

Отметим, что сигнал тревоги во Львове пока сообщает лишь единый Telegram-канал.