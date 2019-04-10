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У Львові відновлюють опалювальний сезон

Новини » Суспільство    10.04.2019 - 14:09
У Львові відновлюють опалювальний сезон
Ілюстративне фото (pixabay.com/Goergl)

Подачу тепла до будинків відновлять 11 квітня

З огляду на зниження температури повітря, від завтра, 11 квітня, у Львові планують відновити подачу опалення до всіх споживачів теплопостачальних підприємств. Про це йдеться в повідомленні на сайті Львівської міської ради.

Зазначається, що у зв’язку з потеплінням у Львові було офіційно призупинено опалювальний сезон. Однак через похолодання з четверга його буде відновлено.

Комунальні служби, які дотичні до процесу відновлення опалення, отримали доручення скоординувати свої дії, щоб до кінця дня опалення було в усіх будинках.

Раніше повідомлялося, що у Львові з 8 квітня завершився опалювальний сезон.У той же час підкреслювалося, що при зниженні температури повітря теплопостачання буде відновлено.

Крім того, про відключення подачі тепла до будинків заявили ще низка українських міст. Зокрема, у Чернівцях та Вінниці опалення вимкнули 8 квітня, у Харкові було прийняте рішення про зупинення опалювального сезону з середи, 10 квітня.

У Харківській області опалювальний сезон завершився з 9 квітня. У Києві 6 квітня завершився опалювальний сезон. Станом на 12:00 8 квітня від послуги централізованого опалення були відключені 97% житлових будинків.

Водночас синоптики прогнозують в Україні похолодання, яке почнеться завтра, 11 квітня. Крім того, у першій половині наступного тижня, у деяких областях можливі заморозки

 

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