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В Україні представили план відновлення роботи транспорту

Новини » Суспільство     14.05.2020 - 10:32
В Україні представили план відновлення роботи транспорту
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На першому етапі планують відновити міські автоперевезення

Міністерство інфраструктури представило план із 3 етапів для відновлення регулярного пасажирського сполучення. Відповідний план опублікував голова відомства Владислав Криклій на своєму Telegram-каналі.

На першому етапі планують:

  • відновити міські автоперевезення (крім маршрутних таксі) та приміські (у межах одного району),
  • внутрішньообласні маршрути,
  • 50% приміських поїздів, які возитимуть людей з/на роботу у години "пік",
  • поїзди "Інтерсіті+" далекого сполучення, нічний експрес,
  • внутрішнє сполучення.

На другому етапі планують:

  • відновити міжобласні та міжнародні автоперевезення, зокрема дозволять працювати маршруткам,
  • усі приміські поїзди, які курсуватимуть у світлий час доби,
  • усі пасажирські поїзди за графіком, крім сезонних.

На третьому етапі відновлять:

  • поїзди міжнародного сполучення та за потреби - сезонні пасажирські рейси в Україні,
  • міжнародне авіасполучення до країн, які відкрили аеропорти.

В Україні представили план відновлення роботи транспорту

Нагадаємо, в Україні можуть ввести нову модель громадського транспорту у зв'язку з епідемією коронавірусу. Відповідний законопроект ініціювало Міністерство інфраструктури України.

Крім того, "Укрзализниця" представила план відновлення приміського сполучення.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України транспортплан
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