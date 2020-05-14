В Україні представили план відновлення роботи транспорту
Іллюстративне фото (РБК-Україна)
На першому етапі планують відновити міські автоперевезення
Міністерство інфраструктури представило план із 3 етапів для відновлення регулярного пасажирського сполучення. Відповідний план опублікував голова відомства Владислав Криклій на своєму Telegram-каналі.
На першому етапі планують:
- відновити міські автоперевезення (крім маршрутних таксі) та приміські (у межах одного району),
- внутрішньообласні маршрути,
- 50% приміських поїздів, які возитимуть людей з/на роботу у години "пік",
- поїзди "Інтерсіті+" далекого сполучення, нічний експрес,
- внутрішнє сполучення.
На другому етапі планують:
- відновити міжобласні та міжнародні автоперевезення, зокрема дозволять працювати маршруткам,
- усі приміські поїзди, які курсуватимуть у світлий час доби,
- усі пасажирські поїзди за графіком, крім сезонних.
На третьому етапі відновлять:
- поїзди міжнародного сполучення та за потреби - сезонні пасажирські рейси в Україні,
- міжнародне авіасполучення до країн, які відкрили аеропорти.
Нагадаємо, в Україні можуть ввести нову модель громадського транспорту у зв'язку з епідемією коронавірусу. Відповідний законопроект ініціювало Міністерство інфраструктури України.
Крім того, "Укрзализниця" представила план відновлення приміського сполучення.
Автор: Анастасия Рокитна