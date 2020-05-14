У МОЗ назвали критерії для ослаблення карантину

Фото: Максим Степанов (УНІАН)

Всі етапи пом’якшень будуть запроваджені по формулі адаптивного карантину

На найближчому засіданні уряду будуть затверджені критерії пом’якшення карантину. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Степанова, його міністерство розробило чіткі поетапні пом'якшення карантину.

"Як ви знаєте, вчора президент Зеленський заявив, що нами вже розроблений поетапний вихід з карантину. Дійсно, МОЗ розробило всі ці наші поетапні пом'якшення карантинних заходів. Вони чіткі, і я думаю, що вони будуть прийняті на найближчому засіданні уряду", - заявив глава МОЗ.

За його словами, всі етапи пом’якшень будуть запроваджені по формулі адаптивного карантину.

"У нас є чотири етапи. Кожному з цих етапів відповідає певний критерій. Які критерії ми заклали: у нас є кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Це так званий показних інцидентності. Завантаженість ліжок має бути не більше 50%. Кількість тестувань за останні 7 днів на 100 тисяч населення має бути на рівні 15. Кількість нових випадків за останніх 7 днів до попередніх 7 днів, яка має бути на рівні 0,9-1", - сказав міністр.

Нагадаємо, вперше в Україні одужали від коронавірусу більше людей, ніж заразилися.

Як писало РБК-Україна, глава уряду Денис Шмигаль заявив, що другий етап пом'якшення карантину в Україні може початися 22 травня.

Крім того, головний санлікар прогнозував, що масковий режим в Україні може завершитися до кінця цього літа, якщо буде спостерігатися зниження нових випадків інфікування коронавірусом.