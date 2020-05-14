ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львові назвали умову відновлення карантину

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 13:58
У Львові назвали умову відновлення карантину
Іллюстративне фото (УНІАН)

У Львові лабораторії продовжують ПЛР-тестування

У Львові попередили про відновлення карантину, якщо впродовж 3-х днів відсоток позитивних результатів по коронавірусу буде більшим 23%. Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі мер міста Андрій Садовий.

Як він зазначив, лабораторії продовжують ПЛР-тестування.

"Ми відстежуємо динаміку захворювання. Якщо впродовж 3-х днів відсоток позитивних результатів буде більшим 23%, комісія прийматиме рішення про відновлення карантинних обмежень", - повідомив Садовий.

Нагадаємо, з завтрашнього дня у Львові відкривають візові центри, непродовольчі ринки.

Раніше повідомлялось, що на найближчому засіданні уряду будуть затверджені критерії пом’якшення карантину.

Як писало РБК-Україна, глава уряду Денис Шмигаль заявив, що другий етап пом'якшення карантину в Україні може початися 22 травня.

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що роботу метрополітенів відновлять на третьому етапі виходу з карантину при стійкому скороченню захворюваності COVID-19.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ЛьвівКоронавірускарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся