У Львові назвали умову відновлення карантину

Іллюстративне фото (УНІАН)

У Львові лабораторії продовжують ПЛР-тестування

У Львові попередили про відновлення карантину, якщо впродовж 3-х днів відсоток позитивних результатів по коронавірусу буде більшим 23%. Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі мер міста Андрій Садовий.

Як він зазначив, лабораторії продовжують ПЛР-тестування.

"Ми відстежуємо динаміку захворювання. Якщо впродовж 3-х днів відсоток позитивних результатів буде більшим 23%, комісія прийматиме рішення про відновлення карантинних обмежень", - повідомив Садовий.

Нагадаємо, з завтрашнього дня у Львові відкривають візові центри, непродовольчі ринки.

Раніше повідомлялось, що на найближчому засіданні уряду будуть затверджені критерії пом’якшення карантину.

Як писало РБК-Україна, глава уряду Денис Шмигаль заявив, що другий етап пом'якшення карантину в Україні може початися 22 травня.

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що роботу метрополітенів відновлять на третьому етапі виходу з карантину при стійкому скороченню захворюваності COVID-19.

Автор: Анастасия Рокитна