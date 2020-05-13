Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава Кабміну зазначив, що запуск метро зараз може призвести до спалаху коронавірусу

Глава Кабінету міністрів України Денис Шмигаль уточнив, коли може запрацювати метро та міжміський транспорт на фоні ослаблення карантину. Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, відновлення роботи цих видів транспорту може відбутися лише з третього етапу послаблення карантину.

"Важливим залишається питання щодо приміських та міжміських перевезень. На жаль, метро та міжміські перевезення сприяють надзвичайно швидкому та широкому поширенню хвороби і цієї епідемії у цілому. Унеможливлюють локалізацію засобами адаптивного карантину. Тому не на другому, а лише з третього етапу ми зможемо дозволити собі запроваджувати відновлення роботи приміського транспорту, міжміського транспорту, далі - метро... Запровадження зараз призведе до спалаху", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, раніше заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що метро в Україні буде відкриватися, коли епідемія коронавірусу остаточно піде на спад.

Як писало РБК-Україна, Шмигаль заявляв, що метро в Україні точно не відкриють до 22 травня.

Крім того, головний санлікар прогнозував, що масковий режим в Україні може завершитися до кінця цього літа, якщо буде спостерігатися зниження нових випадків інфікування коронавірусів.