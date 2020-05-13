Другий етап ослаблення карантину можливий з 22 травня, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Україна знаходиться на так званому плато захворюваності

З 22 травня в Україні може початися другий етап ослаблення карантину. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

Проте прем'єр додав, що пом'якшення карантинних заходів не є відмінною карантину.

"З 11 травня в Україні вступили в дію карантинні пом'якшення. Це перший етап послаблення - бізнес, який був призупинений, почав повертатися на роботу, поступово відновлювати ділову активність. Але звертаю увагу: це не означає, що коронавіруса більше немає або він став менш небезпечним", - заявив він.

Шмигаль також зазначив, що Україна знаходиться на так званому плато захворюваності.

"Сьогодні рекордна кількість тих, хто одужав, - 343 особи, вперше такий показник високий. На жаль, він поки що не перевищує кількості захворілих сьогодні. Але ця помірна статистика - це результат наших заходів, відповідальності громадян і бізнесу", - заявив прем'єр.

Глава уряду підкреслив, що в разі позитивного сценарію ситуації з COVID-19, то з 22 травня можливий перехід до другого етапу послаблень.

"Ми працюємо над цим спільно з Міністерством охорони здоров'я, з головним державним епідеміологічним лікарем, з іншими міністерствами і міністрами. Але це ще не буде означати повне скасування карантину. Підкреслюємо це", - додав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що роботу метрополітенів відновлять на третьому етапі виходу з карантину при стійкому скороченню захворюваності COVID-19.

Зазначимо, що за минулу добу в Україні заразилися 402 людини. Загальна кількість інфікованих досягла 16 425 осіб. У порівнянні з попереднім днем кількість нових випадків зросла майже на 30.