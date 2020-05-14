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Во Львове назвали условие возобновления карантина

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 13:58
Во Львове назвали условие возобновления карантина
Иллюстративное фото (УНИАН)

Во Львове лаборатории продолжают ПЦР-тестирования

Во Львове предупредили о восстановлении карантина, если в течение 3-х дней процент положительных результатов по коронавирусу будет больше 23%. Об этом сообщает на своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовый.

Как он отметил, лаборатории продолжают ПЦР-тестирования.

"Мы отслеживаем динамику заболевания. Если в течение 3-х дней процент положительных результатов будет больше 23%, комиссия будет принимать решение о восстановлении карантинных ограничений", - сообщил Садовый.

Напомним, с завтрашнего дня во Львове открывают визовые центры, непродовольственные рынки.

Ранее сообщалось, что на ближайшем заседании правительства будут утверждены критерии смягчения карантина.

Как писало РБК-Украина, глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что второй этап смягчения карантина в Украине может начаться 22 мая.

Напомним, Шмыгаль заявил, что работу метрополитенов восстановят на третьем этапе выхода с карантина при стойком сокращении заболеваемости COVID-19.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины ЛьвовКоронавирускарантин
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