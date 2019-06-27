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Синоптики попереджують про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

Новини » Суспільство    27.06.2019 - 17:38
Синоптики попереджують про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні
Ілюстративне фото (pixabey.com)

Україні загрожує пожежна небезпека у найближчі дні

 В Україні утримуватиметься  пожежна небезпека (5 класу)  у період з 28 по 30 червня. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на УкрГідрометцентр.

За прогнозом УкрГідрометцентру, 28-30 червня в Україні, крім західних та більшості районів північних областей, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
По Києву та Київській області 27 червня також утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Крім того, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними синоптика Наталії Діденко, в Україні на цьому тижні очікуються скачки температури і коливання атмосферного тиску. Зокрема, на початку тижня температура повітря по Україні буде перевищувати +30 градусів, а вже з 28 червня стовпчики термометрів місцями опустяться до +23 градусів.

Нагадаємо, напередодні,  26 червня сталася пожежа під Києвом, в селі Петропавлівська Борщагівка. На території колишнього гумового заводу загорілися склади секонд-хенду. 

Відзначимо, через спеку в останні дні в Києві зростає рівень забруднення повітря. За даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії рівень забруднення діоксидом азоту досяг шести середньодобових показаників  гранично-допустимої концентрації повітря в районах: Оболонського проспекту; Бессарабської і Деміївської площ.


 
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