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Во Львовской области отработала ПВО

Фото: во Львовской области отработала ПВО (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В субботу, 22 октября, во время воздушной тревоги во Львовской области отработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Во Львовской области работала ПВО. Подробности вскоре. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.

Напомним, утром 22 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Пролеты вражеских ракет были зафиксированы в разных уголках страны.Уже известно о взрывах в Одесской, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях, а также в Луцке и Ровно. А в Киевской области сообщили о работе ПВО.

Все, что известно об утреннем массированном обстреле территории Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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Львовская областьвибухиПВО