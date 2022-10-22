В Хмельницком и области слышны взрывы. Город без света
В субботу, 22 октября, в Хмельницком и области слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.
"В Хмельницкой области слышны взрывы. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!" - написал он.
Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин также подтвердил взрыв в областном центре.
"Друзья, оставайтесь в укрытиях. Есть взрыв. Пока без деталей", - констатировал он.
Обновлено 9.11. После взрыва в Хмельницком, город остался без света. Жителей города просят сделать запасы воды.
"Хмельницкие, город без света. Просим за возможность сделать запасы воды, ведь через час она также исчезнет", - говорится в сообщении Хмельницкого городского совета.
Как сообщалось, утром 22 октября во время масштабной воздушной тревоги в Одесской области прогремели взрывы, а в Киевской работает ПВО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.