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Во Львове и области прогремели взрывы, сообщается о работе ПВО

Фото: Во Львовской области работала ПВО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Яворивском районе Львовской области и Львове прогремели взрывы сегодня ночью, 29 декабря. Работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

"В Яворивском районе работала ПВО. Больше информации впоследствии", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали о движении ударных беспилотников в направлении Львовской области и, в частности, о "Шахедах" в направлении города Львов.

В настоящее время в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.

Взрывы во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе был слышен взрыв. Он заявил, что на подлете в город еще 2 воздушные цели.

Во Львовской ОВА заявили, что в областном центре работает ПВО.

"Имеем информацию о 2 прилетах во Львове. Больше информации ждем от оперативных служб. Угроза остается", - написал впоследствии Садовый.

Российские обстрелы Украины

Сегодня ночью, 29 декабря, российские оккупационные войска атаковали ударными дронами Одессу. В результате падения обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар в многоэтажке.

Также в ночь на 28 декабря российская армия запустила по Украине по сравнению с прошлыми днями небольшое количество беспилотников-камикадзе. Враг применил 8 дронов, из которых украинским защитникам неба удалось сбить 7.

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Львовская областьатака дроновВзрывПВОВойна России против Украины