У Львові та області пролунали вибухи, повідомляється про роботу ППО

"У Яворівському районі працювала ППО. Більше інформації згодом", - йдеться у повідомленні.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямок Львівської області та, зокрема, про "Шахеди" в напрямку міста Львів.

Наразі в низці областей України оголошена повітряна тривога. Людей закликають перебувати в укриттях.

Вибухи у Львові

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті було чути вибух. Він заявив, що на підльоті до міста ще 2 повітряні цілі.

У Львівській ОВА заявили, що в обласному центрі працює ППО.

Російські обстріли України

Сьогодні вночі, 29 грудня російські окупаційні війська атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці.

Також у ніч на 28 грудня російська армія запустила по Україні порівняно з минулими днями малу кількість безпілотників-камікадзе. Ворог застосував 8 дронів, з яких українським оборонцям неба вдалося збити 7.