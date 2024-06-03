Во Львовской области работники военкомата сбили мужчину на велосипеде: в ТЦК отреагировали

Остальные инциденты с работниками ТЦК

Напомним, сегодня в Киеве вблизи станции метро "Демеевская" во время проверки документов произошла потасовка между гражданскими и военнослужащими. В столичном территориальном центре комплектования начали служебное расследование.

Также в Черновицкой области представителей ТЦК "задули" из газового баллончика во время проведения военнослужащими мероприятий по оповещению.

А в Днепре сотрудники ТЦК пытаются силой задержать мужчину. В ТЦК объясняют, что это был не метод вручения повестки, а задержание военного, пытавшегося скрыться.

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