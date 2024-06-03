У Львівській області працівники військкомату збили чоловіка на велосипеді: у ТЦК відреагували

У Львівській області працівники місцевого територіального центру комплектування на автомобілі доганяли чоловіка, який тікав від них на велосипеді. У результаті сталася незначна ДТП. Відео інциденту оприлюднили у мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Львівського обласного ТЦК та СП.
"На прохання військовослужбовців РТЦК пред'явити документи, громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало та агресивно. Далі громадянин почав втікати на велосипеді", - розповіли у ТЦК.
Там зазначили, що військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, є учасниками бойових дій і на службу в РТЦК переведені з бойових частин. "Не впоравшись з емоціями", вони вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти.
"Нагадуємо, всі громадяни призовного віку повинні носити з собою військово-облікові документи й пред'являти їх на прохання поліції чи військовослужбовців ТЦК", - додали у військкоматі.
Нагадаємо, сьогодні у Києві поблизу станції метро "Деміївська" під час перевірки документів сталася бійка між цивільними та військовослужбовцями. У столичному територіальному центрі комплектування розпочали службове розслідування.
Також у Чернівецькій області представників ТЦК "задули" з газового балончика під час проведення військовослужбовцями заходів з оповіщення.
А у Дніпрі співробітники ТЦК намагаються силою затримати чоловіка. У ТЦК пояснюють, що це був не метод вручання повістки, а утримання військового, який намагався втекти.
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