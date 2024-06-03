У Львівській області працівники військкомату збили чоловіка на велосипеді: у ТЦК відреагували

Інші інциденти з працівниками ТЦК

Нагадаємо, сьогодні у Києві поблизу станції метро "Деміївська" під час перевірки документів сталася бійка між цивільними та військовослужбовцями. У столичному територіальному центрі комплектування розпочали службове розслідування.

Також у Чернівецькій області представників ТЦК "задули" з газового балончика під час проведення військовослужбовцями заходів з оповіщення.

А у Дніпрі співробітники ТЦК намагаються силою затримати чоловіка. У ТЦК пояснюють, що це був не метод вручання повістки, а утримання військового, який намагався втекти.

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