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В Киеве произошла драка между гражданскими и военными: ТЦК проводит служебное расследование

Киев, Понедельник 03 июня 2024 21:22
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В Киеве произошла драка между гражданскими и военными: ТЦК проводит служебное расследование Иллюстративное фото: в Киеве произошла драка между гражданскими и военными (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве вблизи станции метро "Демеевская" во время проверки документов произошла потасовка между гражданскими и военнослужащими. В столичном территориальном центре комплектования начали служебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Киевского городского ТЦК и СП.

На видео, которое сегодня распространяется в сети, военные и полицейские пытались задержать мужчину. Однако прохожие женщины и местные продавщицы "налетели" на работников ТЦК, в результате чего мужчине удалось убежать.

Как рассказали в ТЦК, во время проверки документов сотрудниками Национальной полиции были выявлены лица, которые уклонялись от выполнения воинского долга.

Один из мужчин пытался сопротивляться. При попытке его задержать гражданские лица начали сопротивляться правоохранителям и военнослужащим ТЦК.

В столичном ТЦК отметили, что такими действиями граждане сознательно дали убежать особе, которая нарушила закон.

"Один из военнослужащих, недавно вернувшийся из зоны боевых действий, где получил ранение, не смог удержать эмоций и пытался ударить гражданское лицо, которое, в свою очередь, продолжало провоцировать конфликт и препятствовать законным действиям правоохранителей. По этому поводу уже ведется служебное расследование", - отметили в военкомате.

Там также добавили, что сотрудники Нацполиции и военнослужащие ТЦК действовали в рамках закона.

Скандалы из ТЦК

В последнее время в Украине участились конфликты с участием гражданских и работников ТЦК.

Так, недавно в Черновицкой области группа гражданских напала на военнослужащего территориального центра комплектования. Тот, чтобы защититься, стрелял в землю.

В Черновицкой области представителей ТЦК "задули" из газового баллончика во время проведения военнослужащими мероприятий по оповещению.

А в Днепре сотрудники ТЦК пытаются силой задержать мужчину. В ТЦК объясняют, что это был не метод вручения повестки, а задержание военного, пытавшегося скрыться.

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