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В Черновицкой области "задули" из баллончика представителей ТЦК: один из них в больнице

Черновцы, Пятница 31 мая 2024 21:54
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В Черновицкой области "задули" из баллончика представителей ТЦК: один из них в больнице Фото: в Черновицкой области "задули" из баллончика представителей ТЦК (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

В Черновицкой области представителей ТЦК «задули» из газового баллончика во время проведения военнослужащими мероприятий по оповещению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкий областной ТЦК и СП.

По данным военных, сегодня, 31 мая, в селе Черепковцы во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки мер по уведомлению военнообязанный гражданский гражданин совершил нападение с применением газового баллончика на представителей ТЦК и СП.

Нападающий сопротивлялся и был задержан до приезда представителей полиции.

Последствия нападения

В результате нападения военнослужащий ТЦК и СП получил химические ожоги глаз и дыхательных путей. Ему оказана необходимая медицинская помощь и госпитализирована.

Пострадавший военнослужащий был переведен в ТЦК и СП после тяжелого ранения из боевой бригады.

"Напоминаем, что должностные лица ТЦК и СП, участвующие или организующие оповещения военнообязанных действуют в соответствии с действующим законодательством. Следовательно, оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность", - подчеркнули военные.

Приступы на представителей ТЦК

Напомним, что в конце апреля в Черновицкой области группа гражданских напала на военнослужащего территориального центра комплектования. Тогда военный, чтобы защититься, открыл огонь.

Кроме того, мы писали, что подобный случай произошел в Днепропетровской области. Там гражданский мужчина с ножом ранил сотрудника ТЦК.

Совсем недавно мы сообщали, что в Харькове произошла потасовка между гражданскими и военными. Детальнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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