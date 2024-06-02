В Днепре сотрудники ТЦК пытались силой удержать мужчину: военные объяснили свои действия
В сети распространяется видео, на котором сотрудники ТЦК в Днепре пытаются силой задержать мужчину. В ТЦК объясняют, что это был не метод вручения повестки, а удержание военного, пытавшегося сбежать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК и СП в Facebook.
Событие произошло 1 июня в Днепре. В сети опубликовать видео, на котором сотрудники ТЦК на улице пытаются задержать мужчину.
Военные объясняют, что мужчина на видео призван на военную службу во время мобилизации, а сотрудники ТЦК пытаются удержать его от совершения уголовного преступления.
"Раньше он неоднократно пытался уклониться от призыва на военную службу, не появлялся за повестками в ТЦК и СП и для прохождения военно-врачебной комиссии. 1 июня он следовал к месту прохождения военной службы в сопровождении военнослужащих ТЦК и СП. Во время движения транспортом мобилизованный под надуманным предлогом попросил остановить машину и предпринял попытку побега", - говорится в сообщении.
В ТЦК заявили, что случайные граждане, "сочувствовавшие" лицу, предпринимавшему очередную попытку уклониться от исполнения конституционного долга и оказывавших давление на военнослужащих ТЦК и СП, способствовали совершению уголовного правонарушения.
Также в терцентре отметили, что военнослужащие, осуществляющие меры призыва на военную службу - это должностные лица, поэтому препятствование их деятельности будет иметь административную или уголовную ответственность.
Другие скандалы, связанные с ТЦК
Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области был удержан водитель, перевозивший лекарства. ТЦК заявил, что у перевозчика не было при себе документов.
Также в Одессе ТЦК якобы задержал мужчину с пороками сердца и олигофренией. В сети разразился скандал. Но в ТЦК отмечают, что мужчина не предоставил документов, подтверждающих диагноз.
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