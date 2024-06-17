Во Львовской области работника ТЦК ударили тяжелым предметом по голове, он в больнице

В ТЦК рассказали, что солдат Юрий в конце марта 2022 получил травмы во время исполнения обязанностей на линии фронта в Николаевской области. У него осколочные ранения, ожоги лица и частичная потеря слуха. Поэтому военного перевели на службу в РТЦК и СП города Яворова.

"17 июня 2024 года он, выполняя свои служебные обязанности, сопровождал военнообязанного гражданина на прохождение военно-врачебной комиссии. Однако на одной из улиц на него напали и ударили тяжелым тупым предметом по голове", - говорится в сообщении.

Военный получил закрытую черепно-мозговую травму, сейчас он находится в больнице.

"Закрытая черепно-мозговая травма - такой врачебный вывод написали в документе, выданном солдату Юрию сегодня. Эту травму он получил при исполнении своих служебных обязанностей в Яворове. В марте 2022 года его пытались убить россияне. В июне 2024 года он пострадал уже от своих, украинцев, земляков", - отметили в ТЦК.