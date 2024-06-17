У Львівській області працівника ТЦК вдарили важким предметом по голові, він у лікарні

У місті Яворів Львівської області у понеділок, 17 червня, напали на працівника ТЦК, коли він супроводжував військовозобов’язаного на проходження ВЛК. Його вдарили важким тупим предметом по голові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Львівського обласного ТЦК та СП.
У ТЦК розповіли, що солдат Юрій наприкінці березня 2022 року отримав травми під час виконання обов’язків на лінії фронту в Миколаївській області. У нього осколкові поранення, опіки обличчя та часткова втрата слуху. Через це військового перевели на службу в РТЦК та СП міста Яворова.
"17 червня 2024 року він, виконуючи свої службові обов’язки, супроводжував військовозобов’язаного громадянина на проходження військово-лікарської комісії. Однак на одній із вулиць на нього напали та вдарили важким тупим предметом по голові", - йдеться у повідомленні.
Військовий отримав закриту черепно-мозкову травму, зараз він у лікарні.
"Закрита черепно-мозкова травма - такий лікарський висновок написали в документі, виданому солдату Юрію сьогодні. Цю травму він отримав при виконанні своїх службових обов’язків у місті Яворів. У березні 2022 року його намагалися вбити росіяни. У червні 2024 року він постраждав уже від своїх, українців, земляків", - зазначили в ТЦК.
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