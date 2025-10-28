RU

Общество Образование Деньги Изменения

Во Львовской области станет больше спецтехники и подразделений ГСЧС: в чем причина

Жителей Львовской области предупредили о спецтехнике и подразделениях ГСЧС на дорогах (фото: facebook.com/LVIVDSNS)
Автор: Ирина Костенко

Жителей и гостей Львовской области предупредили о том, что в ближайшие дни они могут увидеть пожарно-спасательную технику или движение подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Львовской областной военной (государственной) администрации Максима Козицкого в Facebook.

Почему людей во Львовской области просят сохранять спокойствие

Согласно информации чиновника, во Львовской области состоятся плановые учения по вопросам гражданской защиты:

  • со среды, 29 октября;
  • по четверг, 30 октября.

Козицкий отметил, что это - важное сообщение для жителей.

Уточняется, что в эти дни люди могут увидеть:

  • пожарно-спасательную технику;
  • движение подразделений ГСЧС.

Подчеркивается, что это - часть учебного процесса.

"Пожалуйста, не волнуйтесь. Это - учения, а не чрезвычайная ситуация. Спасибо всем за понимание и за то, что следите за официальными источниками информации", - подытожил глава Львовской ОВА.

Публикация Козицкого (скриншот: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Напомним, ранее Максим Козицкий сообщил, что отопительный сезон для населения во Львовской области планируют начать с субботы, 1 ноября.

Кроме того, он рассказал, сколько Пунктов несокрушимости во Львовской области уже готовы к открытию в случае необходимости и чем они обеспечены.

Тем временем Львов готовится к сложной зиме во время войны, тестируя "функционирование всех систем города". Речь идет о проверке готовности к работе в чрезвычайной ситуации объектов критической инфраструктуры.

В городе было наработано также три очереди локаций Пунктов несокрушимости (которые будут разворачивать свою работу в случаях различных сценариев) и определено, по каким адресам размещен 21 Пункт несокрушимости первой очереди.

Читайте также, как во Львове можно будет найти питьевую воду в случае чрезвычайных ситуаций и по каким именно адресам.

