В Полтавской области прозвучал взрыв

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Суспільне Новини.

""Шахеды" в Полтавской области - курсом на Полтаву", - написали Воздушніе Силі.

В области объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы сообщали об движении беспилотников в области.

Взрывы в Полтавской области

Ранее мы сообщали, что в Полтавской громаде вечером 8 апреля прогремели взрывы. В области была обїялена воздушная тревога из-за угрозы ракетной атаки россиян.

Позже глава Полтавской ОВА Филипп Пронин заявил об попадании российских войск по жилому дому. По его словам, частично разрушена кровля здания, возник пожар. Повреждены несколько соседних домов.

Вскоре глава ОВА сообщил об увеличении количества жертв. вследствие атаки россиян.

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