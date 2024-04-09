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Прозвучали взрывы в Хмельницкой области

Вторник 09 апреля 2024 03:40
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Прозвучали взрывы в Хмельницкой области Фото: прозвучали взрывы в Хмельницкой области (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В ночь на 9 апреля в Хмельницкой области были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Суспільне Хмельницкий.

"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов. В области объявлена воздушная тревога", - сообщили журналисты.

Воздушные Силы предупреждали об движении "Шахедов" в сторону Хмельницкой области.

"Несколько групп беспилотников в Винницкой области двигаются на запад/северо-запад", - сообщили Воздушные Силы.

В данный момент карта воздушных тревог выглядит так:

Прозвучали взрывы в Хмельницкой областиФото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Взрывы в Хмельницкой области

Ранее мы писали, что в Хмельницкой области 6 апреля были взрывы. Воздушные Силы сообщали об беспилотниках в направлении региона.

Таукже мы писали, что в конце марта в Хмельницкой области прозвучали взрывы. Воздушные Силы сообщали об беспилотниках.

Также мы сообщали, что 24 марта во Львовской и Хмельницкой областях были взрывы. Россияне запустили по регионам дроны.

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