Прозвучали взрывы в Хмельницкой области
В ночь на 9 апреля в Хмельницкой области были слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Суспільне Хмельницкий.
"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов. В области объявлена воздушная тревога", - сообщили журналисты.
Воздушные Силы предупреждали об движении "Шахедов" в сторону Хмельницкой области.
"Несколько групп беспилотников в Винницкой области двигаются на запад/северо-запад", - сообщили Воздушные Силы.
В данный момент карта воздушных тревог выглядит так:
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Взрывы в Хмельницкой области
Ранее мы писали, что в Хмельницкой области 6 апреля были взрывы. Воздушные Силы сообщали об беспилотниках в направлении региона.
Таукже мы писали, что в конце марта в Хмельницкой области прозвучали взрывы. Воздушные Силы сообщали об беспилотниках.
Также мы сообщали, что 24 марта во Львовской и Хмельницкой областях были взрывы. Россияне запустили по регионам дроны.
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