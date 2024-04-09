В ходе атаки ударными беспилотниками со стороны России во Львовской области сообщили о работе противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Во Львовской области работает ПВО", - написал он. Ранее Козицкий сообщил, что "Шахеды" двигаются курсом на Стрый. В 3:46 он предупредил о еще одной группе дронов, двигающихся на Львовскую область со стороны Тернопольской.