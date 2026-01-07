Львовская ОВА проверит объекты "критички" после отключений больниц во Львове

В течение нескольких дней во Львовской области проверят все объекты критической инфраструктуры. Это произойдет после распространения графиков отключений света на больницы и коммунальный транспорт Львова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ОВА Максима Козицкого в Telegram .

"Учитывая то, что отдельные органы местного самоуправления фактически публично признали, что их отчеты о готовности работы критически важных объектов в кризисных условиях далеки от правды, Львовская ОВА в ближайшие несколько дней проведет проверку всех объектов критической инфраструктуры", - написал он.

Глава ОВА отметил, что более полутора лет энергетики удерживали питание для критически важных объектов области. В то же время он отметил, что нынешняя ситуация в энергосистеме является одной из самых сложных за все время войны.

"Перекладывать ответственность на Правительство постфактум и называть это "нонсенсом" - это не о защите горожан. Это - популизм, который не добавляет ни одного киловатта в сеть и ни одного генератора в заведение", - говорится в его заявлении.

Изменение подходов к определению критичности

Козицкий рассказал, что в июле 2024 года была определена принадлежность объектов критической инфраструктуры с присоединенной мощностью от 100 кВт к перечню объектов, которые имеют гарантированное приоритетное электроснабжение.

"Это решение, о котором все громады знали заранее и имели достаточно времени - более года, - чтобы подготовиться", - подчеркнул глава ОВА.

Он добавил, что Львовская ОВА неоднократно официально информировала об этих изменениях и их последствиях органы местного самоуправления, в том числе руководство Львовской громады.