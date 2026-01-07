ua en ru
Львовская ОВА проверит объекты "критички" после отключений больниц во Львове

Львовская область, Среда 07 января 2026 14:01
UA EN RU
Львовская ОВА проверит объекты "критички" после отключений больниц во Львове
Автор: Валерий Ульяненко

В течение нескольких дней во Львовской области проверят все объекты критической инфраструктуры. Это произойдет после распространения графиков отключений света на больницы и коммунальный транспорт Львова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ОВА Максима Козицкого в Telegram.

"Учитывая то, что отдельные органы местного самоуправления фактически публично признали, что их отчеты о готовности работы критически важных объектов в кризисных условиях далеки от правды, Львовская ОВА в ближайшие несколько дней проведет проверку всех объектов критической инфраструктуры", - написал он.

Глава ОВА отметил, что более полутора лет энергетики удерживали питание для критически важных объектов области. В то же время он отметил, что нынешняя ситуация в энергосистеме является одной из самых сложных за все время войны.

"Перекладывать ответственность на Правительство постфактум и называть это "нонсенсом" - это не о защите горожан. Это - популизм, который не добавляет ни одного киловатта в сеть и ни одного генератора в заведение", - говорится в его заявлении.

Изменение подходов к определению критичности

Козицкий рассказал, что в июле 2024 года была определена принадлежность объектов критической инфраструктуры с присоединенной мощностью от 100 кВт к перечню объектов, которые имеют гарантированное приоритетное электроснабжение.

"Это решение, о котором все громады знали заранее и имели достаточно времени - более года, - чтобы подготовиться", - подчеркнул глава ОВА.

Он добавил, что Львовская ОВА неоднократно официально информировала об этих изменениях и их последствиях органы местного самоуправления, в том числе руководство Львовской громады.

Обесточивание больниц Львова 7 января

Напомним, львовский мэр Андрей Садовый сообщил, что с ночи среды, 7 января, во Львове была обесточена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. По его словам, это произошло из-за решения правительства об изменении подхода определения критичности предприятий.

Позже Садовый заявил, что после разговора с премьер-министром Юлией Свириденко во Львове возобновили подачу электроэнергии на объекты критической инфраструктуры.

Отметим, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что решение правительства запрещает отключение света в медицинских учреждениях во время применения графиков. Она добавила, что по факту возможного его нарушения во Львове проведут проверку.

