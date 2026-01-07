Львівська ОВА перевірить об'єкти "критички" після відключень лікарень у Львові

Протягом кількох днів у Львівській області перевірять всі об'єкти критичної інфраструктури. Це відбудеться після поширення графіків відключень світла на лікарні та комунальний транспорт Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника ОВА Максима Козицького в Telegram .

"З огляду на те, що окремі органи місцевого самоврядування фактично публічно визнали, що їхні звіти про готовність роботи критично важливих об'єктів в кризових умовах далекі від правди, Львівська ОВА у найближчі декілька днів проведе перевірку всіх об'єктів критичної інфраструктури", - написав він.

Очільник ОВА зазначив, що понад півтора року енергетики утримували живлення для критично важливих об'єктів області. Водночас він зауважив, що нинішня ситуація в енергосистемі є однією з найскладніших за весь час війни.

"Перекладати відповідальність на Уряд постфактум і називати це "нонсенсом" - це не про захист містян. Це - популізм, який не додає жодного кіловата в мережу і жодного генератора в заклад", - йдеться у його заяві.

Зміна підходів до визначення критичності

Козицький розповів, що у липні 2024 року була визначена належність об’єктів критичної інфраструктури з приєднаною потужністю від 100 кВт до переліку об’єктів, які мають гарантоване пріоритетне електропостачання.

"Це рішення, про яке всі громади знали заздалегідь і мали достатньо часу, - понад рік, - щоб підготуватися", - підкреслив очільник ОВА.

Він додав, що Львівська ОВА неодноразово офіційно інформувала про ці зміни та їхні наслідки органи місцевого самоврядування, у тому числі керівництво Львівської громади.