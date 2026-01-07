ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Львівська ОВА перевірить об'єкти "критички" після відключень лікарень у Львові

Львівська область, Середа 07 січня 2026 14:01
UA EN RU
Львівська ОВА перевірить об'єкти "критички" після відключень лікарень у Львові Фото: голова Львівської ОВА Максим Козицький (t me kozytskyy_maksym_official)
Автор: Валерій Ульяненко

Протягом кількох днів у Львівській області перевірять всі об'єкти критичної інфраструктури. Це відбудеться після поширення графіків відключень світла на лікарні та комунальний транспорт Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника ОВА Максима Козицького в Telegram.

"З огляду на те, що окремі органи місцевого самоврядування фактично публічно визнали, що їхні звіти про готовність роботи критично важливих об'єктів в кризових умовах далекі від правди, Львівська ОВА у найближчі декілька днів проведе перевірку всіх об'єктів критичної інфраструктури", - написав він.

Очільник ОВА зазначив, що понад півтора року енергетики утримували живлення для критично важливих об'єктів області. Водночас він зауважив, що нинішня ситуація в енергосистемі є однією з найскладніших за весь час війни.

"Перекладати відповідальність на Уряд постфактум і називати це "нонсенсом" - це не про захист містян. Це - популізм, який не додає жодного кіловата в мережу і жодного генератора в заклад", - йдеться у його заяві.

Зміна підходів до визначення критичності

Козицький розповів, що у липні 2024 року була визначена належність об’єктів критичної інфраструктури з приєднаною потужністю від 100 кВт до переліку об’єктів, які мають гарантоване пріоритетне електропостачання.

"Це рішення, про яке всі громади знали заздалегідь і мали достатньо часу, - понад рік, - щоб підготуватися", - підкреслив очільник ОВА.

Він додав, що Львівська ОВА неодноразово офіційно інформувала про ці зміни та їхні наслідки органи місцевого самоврядування, у тому числі керівництво Львівської громади.

Знеструмлення лікарень Львова 7 січня

Нагадаємо, львівський мер Андрій Садовий повідомив, що з ночі середи, 7 січня, у Львові була знеструмлена частина лікарень та весь комунальний електротранспорт. За його словами, це сталось через рішення уряду про зміни підходу визначення критичності підприємств.

Пізніше Садовий заявив, що після розмови з прем'єр-міністром Юлією Свириденко у Львові відновили подачу електроенергії на об'єкти критичної інфраструктури.

Зазначимо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що рішення уряду забороняє відключення світла у медичних закладах під час застосування графіків. Вона додала, що за фактом можливого його порушення у Львові проведуть перевірку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Львівська область
Новини
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка