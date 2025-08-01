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Дожди с грозами и до +35: где в Украине возможны осадки на выходных

Пятница 01 августа 2025 12:48
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Дожди с грозами и до +35: где в Украине возможны осадки на выходных Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 2-3 августа (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На выходных 2-3 августа в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода. Однако в ряде областей возможны грозовые дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

Как отметила синоптик, 2 и 3 августа температура воздуха в Украине существенно не изменится.

В течение дня ожидается +25+28 градусов, на юге и востоке +30+33 градуса, в воскресенье в южной части местами температура воздуха достигнет +33+35 градусов.

Преимущественно в стране будет сухо. Лишь локальные дожди с грозами возможны в субботу в Ровенской области и в Карпатах.

Между тем в воскресенье, по данным Диденко, есть вероятность грозовых отдельных дождей на востоке, в Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях.

Погода в Киеве

В столице первые выходные августа обещают быть солнечными, сухими и комфортными. Температура будет достигать +26+28 градусов.

Как действовать во время непогоды

Из-за непогоды гражданам советуют не находиться рядом с билбордами, линиями электропередач и большими деревьями, а также не парковать авто возле них.

Кроме того, стоит плотно закрыть окна и убрать с открытых балконов вещи, которые может сорвать ветер.

Во время грозы необходимо избегать воды, спрятаться в помещении или безопасном месте, выключить электроприборы, держаться подальше от металлических предметов и избегать высоких мест.

Напомним, ранее РБК-Украина пообщалось с синоптиком Украинского гидрометеорологического центра Натальей Птухой и узнало, чего ждать от погоды в начале августа.

Также мы писали о том, в каких городах Украины зафиксировали 26 новых температурных рекордов.

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