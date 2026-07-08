Во Львовской области возросло количество больных после купания в озере, большинство - дети

Главное: Рост числа заболевших: Количество пострадавших от вспышки ротавирусной инфекции на озере Задорожное выросло до 51 человека.

Количество пострадавших от вспышки ротавирусной инфекции на озере Задорожное выросло до 51 человека. Массовая госпитализация: В медицинские учреждения области госпитализировали 49 пациентов (в том числе 44 ребенка), еще двое детей лечатся амбулаторно.

В медицинские учреждения области госпитализировали 49 пациентов (в том числе 44 ребенка), еще двое детей лечатся амбулаторно. Где находятся пациенты: Больше всего больных приняла Львовская областная инфекционная больница. Другие пациенты находятся в больницах Стрыйского района и Нового Роздола.

Больше всего больных приняла Львовская областная инфекционная больница. Другие пациенты находятся в больницах Стрыйского района и Нового Роздола. Источник инфекции: Вспышка произошла в конце июня на прибрежной полосе озера.

По данным ведомства, по состоянию на вечер 7 июля в медицинские учреждения обратился 51 человек. Госпитализировали 49 пациентов, среди которых 44 ребенка. Еще двое детей проходят амбулаторное лечение.

Больных с диагнозом "острая кишечная инфекция" разместили в нескольких больницах области. В инфекционное отделение КНП "ТМО "СМОЛ" Стрыйского района госпитализировали двух человек, среди которых один ребенок. Еще 35 пациентов, в том числе 32 ребенка, находятся во Львовской областной инфекционной больнице. В Новораздольскую городскую больницу доставили еще двух человек, один из которых - ребенок.

Во Львовской ОВА отметили, что ситуация находится под контролем санитарно-эпидемиологической службы. Причины массового заболевания устанавливают.

Вспышка инфекции во Львовской области

Напомним, вспышка кишечной инфекции произошла в конце июня. Его зафиксировали на прибрежной полосе озера Задорожное вблизи сел Дроговиж и Вербеж в Стрыйском районе. Территория принадлежит Николаевской городской и Тростянецкой сельской общине.

Впоследствии специалисты подтвердили, что причиной массового заболевания стала ротавирусная инфекция.