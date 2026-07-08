Во Львовской области возросло количество больных после купания в озере, большинство - дети

После вспышки острой кишечной инфекции среди отдыхающих на озере Задорожное в Стрыйском районе Львовской области количество заболевших выросло до 51 человека, среди которых 46 - дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по гражданской защите Львовской ОВА.
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По данным ведомства, по состоянию на вечер 7 июля в медицинские учреждения обратился 51 человек. Госпитализировали 49 пациентов, среди которых 44 ребенка. Еще двое детей проходят амбулаторное лечение.
Больных с диагнозом "острая кишечная инфекция" разместили в нескольких больницах области. В инфекционное отделение КНП "ТМО "СМОЛ" Стрыйского района госпитализировали двух человек, среди которых один ребенок. Еще 35 пациентов, в том числе 32 ребенка, находятся во Львовской областной инфекционной больнице. В Новораздольскую городскую больницу доставили еще двух человек, один из которых - ребенок.
Во Львовской ОВА отметили, что ситуация находится под контролем санитарно-эпидемиологической службы. Причины массового заболевания устанавливают.
Напомним, вспышка кишечной инфекции произошла в конце июня. Его зафиксировали на прибрежной полосе озера Задорожное вблизи сел Дроговиж и Вербеж в Стрыйском районе. Территория принадлежит Николаевской городской и Тростянецкой сельской общине.
Впоследствии специалисты подтвердили, что причиной массового заболевания стала ротавирусная инфекция.
После инцидента купание в озере запретили, а правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.
РБК-Украина ранее рассказывало, как купаться в природных водоемах, чтобы не подхватить инфекцию.
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