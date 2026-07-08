RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Во Львовской области возросло количество больных после купания в озере, большинство - дети

16:31 08.07.2026 Ср
2 мин
Что известно о причинах вспышки инфекции?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Во Львовской области зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции (Getty Images)

После вспышки острой кишечной инфекции среди отдыхающих на озере Задорожное в Стрыйском районе Львовской области количество заболевших выросло до 51 человека, среди которых 46 - дети.

Главное:

  • Рост числа заболевших: Количество пострадавших от вспышки ротавирусной инфекции на озере Задорожное выросло до 51 человека.
  • Массовая госпитализация: В медицинские учреждения области госпитализировали 49 пациентов (в том числе 44 ребенка), еще двое детей лечатся амбулаторно.
  • Где находятся пациенты: Больше всего больных приняла Львовская областная инфекционная больница. Другие пациенты находятся в больницах Стрыйского района и Нового Роздола.
  • Источник инфекции: Вспышка произошла в конце июня на прибрежной полосе озера.

По данным ведомства, по состоянию на вечер 7 июля в медицинские учреждения обратился 51 человек. Госпитализировали 49 пациентов, среди которых 44 ребенка. Еще двое детей проходят амбулаторное лечение.

Больных с диагнозом "острая кишечная инфекция" разместили в нескольких больницах области. В инфекционное отделение КНП "ТМО "СМОЛ" Стрыйского района госпитализировали двух человек, среди которых один ребенок. Еще 35 пациентов, в том числе 32 ребенка, находятся во Львовской областной инфекционной больнице. В Новораздольскую городскую больницу доставили еще двух человек, один из которых - ребенок.

Читайте также: Что такое ротавирус и как от него защититься: ответ Минздрава

Во Львовской ОВА отметили, что ситуация находится под контролем санитарно-эпидемиологической службы. Причины массового заболевания устанавливают.

Вспышка инфекции во Львовской области

Напомним, вспышка кишечной инфекции произошла в конце июня. Его зафиксировали на прибрежной полосе озера Задорожное вблизи сел Дроговиж и Вербеж в Стрыйском районе. Территория принадлежит Николаевской городской и Тростянецкой сельской общине.

Впоследствии специалисты подтвердили, что причиной массового заболевания стала ротавирусная инфекция.

После инцидента купание в озере запретили, а правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

РБК-Украина ранее рассказывало, как купаться в природных водоемах, чтобы не подхватить инфекцию.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Львовская областьЗдоровьеДетиОтдых детей