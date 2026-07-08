На Львівщині зросла кількість хворих після купання в озері, більшість - діти

Головне: Зростання кількості хворих: Кількість постраждалих від спалаху ротавірусної інфекції на озері Задорожнє зросла до 51 людини.

Кількість постраждалих від спалаху ротавірусної інфекції на озері Задорожнє зросла до 51 людини. Масова госпіталізація: До медичних закладів області госпіталізували 49 пацієнтів (у тому числі 44 дитини), ще двоє дітей лікуються амбулаторно.

До медичних закладів області госпіталізували 49 пацієнтів (у тому числі 44 дитини), ще двоє дітей лікуються амбулаторно. Де перебувають пацієнти: Найбільше хворих прийняла Львівська обласна інфекційна лікарня. Інші пацієнти перебувають у лікарнях Стрийського району та Нового Роздолу.

Найбільше хворих прийняла Львівська обласна інфекційна лікарня. Інші пацієнти перебувають у лікарнях Стрийського району та Нового Роздолу. Джерело інфекції: Спалах стався наприкінці червня на прибережній смузі озера.

За даними відомства, станом на вечір 7 липня до медичних закладів звернулася 51 людина. Госпіталізували 49 пацієнтів, серед яких 44 дитини. Ще двоє дітей проходять амбулаторне лікування.

Хворих із діагнозом "гостра кишкова інфекція" розмістили у кількох лікарнях області. До інфекційного відділення КНП "ТМО "СМОЛ" Стрийського району госпіталізували двох людей, серед яких одна дитина. Ще 35 пацієнтів, у тому числі 32 дитини, перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні. До Новороздільської міської лікарні доправили ще двох людей, одна з яких - дитина.

У Львівській ОВА зазначили, що ситуація перебуває під контролем санітарно-епідеміологічної служби. Причини масового захворювання встановлюють.

Спалах інфекції у Львівській області

Нагадаємо, спалах кишкової інфекції стався наприкінці червня. Його зафіксували на прибережній смузі озера Задорожнє поблизу сіл Дроговиж і Вербіж у Стрийському районі. Територія належить Миколаївській міській та Тростянецькій сільській громадам.

Згодом фахівці підтвердили, що причиною масового захворювання стала ротавірусна інфекція.