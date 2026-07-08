На Львівщині зросла кількість хворих після купання в озері, більшість - діти

Після спалаху гострої кишкової інфекції серед відпочивальників на озері Задорожнє у Стрийському районі Львівської області кількість хворих зросла до 51 людини, серед яких 46 - діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА.
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За даними відомства, станом на вечір 7 липня до медичних закладів звернулася 51 людина. Госпіталізували 49 пацієнтів, серед яких 44 дитини. Ще двоє дітей проходять амбулаторне лікування.
Хворих із діагнозом "гостра кишкова інфекція" розмістили у кількох лікарнях області. До інфекційного відділення КНП "ТМО "СМОЛ" Стрийського району госпіталізували двох людей, серед яких одна дитина. Ще 35 пацієнтів, у тому числі 32 дитини, перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні. До Новороздільської міської лікарні доправили ще двох людей, одна з яких - дитина.
У Львівській ОВА зазначили, що ситуація перебуває під контролем санітарно-епідеміологічної служби. Причини масового захворювання встановлюють.
Нагадаємо, спалах кишкової інфекції стався наприкінці червня. Його зафіксували на прибережній смузі озера Задорожнє поблизу сіл Дроговиж і Вербіж у Стрийському районі. Територія належить Миколаївській міській та Тростянецькій сільській громадам.
Згодом фахівці підтвердили, що причиною масового захворювання стала ротавірусна інфекція.
Після інциденту купання в озері заборонили, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.
РБК-Україна раніше розповідало, як купатися у природніх водоймах, щоб не підхопити інфекцію.
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