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На Львівщині зросла кількість хворих після купання в озері, більшість - діти

16:31 08.07.2026 Ср
2 хв
Що відомо про причини спалаху інфекції?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: У Львівській області зафіксували спалах гострої кишкової інфекції (Getty Images)

Після спалаху гострої кишкової інфекції серед відпочивальників на озері Задорожнє у Стрийському районі Львівської області кількість хворих зросла до 51 людини, серед яких 46 - діти.

Головне:

  • Зростання кількості хворих: Кількість постраждалих від спалаху ротавірусної інфекції на озері Задорожнє зросла до 51 людини.
  • Масова госпіталізація: До медичних закладів області госпіталізували 49 пацієнтів (у тому числі 44 дитини), ще двоє дітей лікуються амбулаторно.
  • Де перебувають пацієнти: Найбільше хворих прийняла Львівська обласна інфекційна лікарня. Інші пацієнти перебувають у лікарнях Стрийського району та Нового Роздолу.
  • Джерело інфекції: Спалах стався наприкінці червня на прибережній смузі озера.

За даними відомства, станом на вечір 7 липня до медичних закладів звернулася 51 людина. Госпіталізували 49 пацієнтів, серед яких 44 дитини. Ще двоє дітей проходять амбулаторне лікування.

Хворих із діагнозом "гостра кишкова інфекція" розмістили у кількох лікарнях області. До інфекційного відділення КНП "ТМО "СМОЛ" Стрийського району госпіталізували двох людей, серед яких одна дитина. Ще 35 пацієнтів, у тому числі 32 дитини, перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні. До Новороздільської міської лікарні доправили ще двох людей, одна з яких - дитина.

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У Львівській ОВА зазначили, що ситуація перебуває під контролем санітарно-епідеміологічної служби. Причини масового захворювання встановлюють.

Спалах інфекції у Львівській області

Нагадаємо, спалах кишкової інфекції стався наприкінці червня. Його зафіксували на прибережній смузі озера Задорожнє поблизу сіл Дроговиж і Вербіж у Стрийському районі. Територія належить Миколаївській міській та Тростянецькій сільській громадам.

Згодом фахівці підтвердили, що причиною масового захворювання стала ротавірусна інфекція.

Після інциденту купання в озері заборонили, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

РБК-Україна раніше розповідало, як купатися у природніх водоймах, щоб не підхопити інфекцію.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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