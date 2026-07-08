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Во Львовской области возросло количество больных после купания в озере, большинство - дети

16:31 08.07.2026 Ср
2 мин
Что известно о причинах вспышки инфекции?
aimg Татьяна Веремеева
Во Львовской области возросло количество больных после купания в озере, большинство - дети Фото: Во Львовской области зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции (Getty Images)
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После вспышки острой кишечной инфекции среди отдыхающих на озере Задорожное в Стрыйском районе Львовской области количество заболевших выросло до 51 человека, среди которых 46 - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по гражданской защите Львовской ОВА.

Главное:

  • Рост числа заболевших: Количество пострадавших от вспышки ротавирусной инфекции на озере Задорожное выросло до 51 человека.
  • Массовая госпитализация: В медицинские учреждения области госпитализировали 49 пациентов (в том числе 44 ребенка), еще двое детей лечатся амбулаторно.
  • Где находятся пациенты: Больше всего больных приняла Львовская областная инфекционная больница. Другие пациенты находятся в больницах Стрыйского района и Нового Роздола.
  • Источник инфекции: Вспышка произошла в конце июня на прибрежной полосе озера.

По данным ведомства, по состоянию на вечер 7 июля в медицинские учреждения обратился 51 человек. Госпитализировали 49 пациентов, среди которых 44 ребенка. Еще двое детей проходят амбулаторное лечение.

Больных с диагнозом "острая кишечная инфекция" разместили в нескольких больницах области. В инфекционное отделение КНП "ТМО "СМОЛ" Стрыйского района госпитализировали двух человек, среди которых один ребенок. Еще 35 пациентов, в том числе 32 ребенка, находятся во Львовской областной инфекционной больнице. В Новораздольскую городскую больницу доставили еще двух человек, один из которых - ребенок.

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Во Львовской ОВА отметили, что ситуация находится под контролем санитарно-эпидемиологической службы. Причины массового заболевания устанавливают.

Вспышка инфекции во Львовской области

Напомним, вспышка кишечной инфекции произошла в конце июня. Его зафиксировали на прибрежной полосе озера Задорожное вблизи сел Дроговиж и Вербеж в Стрыйском районе. Территория принадлежит Николаевской городской и Тростянецкой сельской общине.

Впоследствии специалисты подтвердили, что причиной массового заболевания стала ротавирусная инфекция.

После инцидента купание в озере запретили, а правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

РБК-Украина ранее рассказывало, как купаться в природных водоемах, чтобы не подхватить инфекцию.

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