Бешенство атакует Сумскую область: за полгода уже столько случаев, как за весь 2024-й
В Сумской области резко возросло количество подтвержденных случаев бешенства среди животных. По состоянию на июнь 2025 года в регионе уже зафиксировано 10 инцидентов - это столько же, сколько было за весь прошлый год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.
Что известно о последних случаях
6 июня в селе Поповка Конотопского района бродячая собака напала на двух местных жителей. Животное ликвидировали, и 19 июня лабораторно подтвердили бешенство. Пострадавшим предоставляется антирабическое лечение.
16 июня в Белополье бездомная собака укусила мужчину, который сразу обратился в городскую больницу. На следующий день диагноз "бешенство" у животного подтвердила лаборатория.
12 июня в селе Мазевка Конотопского района агрессивный домашний кот напал на владелицу и укусил ее за ногу. Пострадавшая получила медицинскую помощь, а 18 июня у животного подтвердили бешенство. По данным ветеринаров, кот мог заразиться от лисы, которая бродила по селу.
Почему это опасно
Бешенство - смертельное вирусное заболевание, которое передается человеку через укус или слюну больного животного. Если вовремя не обратиться к врачу, болезнь почти всегда завершается летально. Единственная эффективная защита - профилактика и вакцинация.
Медики подчеркивают:
- избегайте контактов с дикими или бездомными животными, особенно если они ведут себя агрессивно, чрезмерно ласково или появилось слюнотечение;
- вакцинируйте своих собак и кошек - это обязательный шаг для предотвращения инфекции;
- при любых укусах или ослюнении животными немедленно обращайтесь к врачу - своевременная антирабическая помощь может спасти жизнь;
- при появлении странного поведения у домашних животных сразу консультируйтесь с ветеринаром.
Ранее РБК-Украина писало, что из-за войны в Украине выросли риски распространения бешенства - из-за нехватки вакцинации животных, увеличения количества бездомных собак и кошек, а также миграции диких зверей. Эксперты объясняют, как передается вирус, почему он смертелен без лечения, как распознать признаки болезни у животных и что делать в случае укуса. Врачи отмечают: вакцинация - единственная защита как для животных, так и для людей.
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