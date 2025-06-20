Бешенство атакует Сумскую область: за полгода уже столько случаев, как за весь 2024-й

В Сумской области резко возросло количество подтвержденных случаев бешенства среди животных. По состоянию на июнь 2025 года в регионе уже зафиксировано 10 инцидентов - это столько же, сколько было за весь прошлый год.

Что известно о последних случаях

6 июня в селе Поповка Конотопского района бродячая собака напала на двух местных жителей. Животное ликвидировали, и 19 июня лабораторно подтвердили бешенство. Пострадавшим предоставляется антирабическое лечение.

16 июня в Белополье бездомная собака укусила мужчину, который сразу обратился в городскую больницу. На следующий день диагноз "бешенство" у животного подтвердила лаборатория.

12 июня в селе Мазевка Конотопского района агрессивный домашний кот напал на владелицу и укусил ее за ногу. Пострадавшая получила медицинскую помощь, а 18 июня у животного подтвердили бешенство. По данным ветеринаров, кот мог заразиться от лисы, которая бродила по селу.

Почему это опасно

Бешенство - смертельное вирусное заболевание, которое передается человеку через укус или слюну больного животного. Если вовремя не обратиться к врачу, болезнь почти всегда завершается летально. Единственная эффективная защита - профилактика и вакцинация.

Медики подчеркивают: