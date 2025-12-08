Под Львовом группа парней жестоко избили артистов ансамбля "Гуцулия": полиция открыла дело

Избили артистов ансамбля "Гуцулия"

Один из работников ансамбля Василий Шеремета рассказал, что инцидент произошел ночью на одной из автозаправочных станций во время комендантского часа.

По его словам, в автобус зашли около шести молодых людей и трое девушек в неадекватном состоянии. Они провоцировали конфликт, разбросали вещи и применили физическую силу.

"Это не была "драка". Это было одностороннее нападение. Просим огласки.

Просим реакции. Потому что молчание - это разрешение на повторение. А у этих "воинов" это не первый подвиг", - отметили артисты на своей странице в Instargam.

У артистов зафиксировали ушибы и переломы

После нападения у нескольких артистов диагностировали многочисленные ушибы, сотрясение мозга и перелом со смещением. Пострадала также администратор ансамбля, у которой зафиксировали ушиб ребер и сильный стресс.

Шеремета утверждает, что артисты вызвали полицию, однако нападавших на месте не задержали.

Глава Ивано-Франковской ОГА Онищук отметила, что насилие в отношении художников, которые представляют украинскую культуру за пределами страны, недопустимо.

Представители власти призвали правоохранительные органы оперативно и беспристрастно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом.

Полиция установила личности нескольких нападавших

В полиции Львовской области факт происшествия подтвердили. Правоохранители установили четырех человек, среди которых есть несовершеннолетний. Всех будут привлекать к ответственности за хулиганство (ч.2 ст.296 УКУ).

Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы или до четырех лет лишения свободы. Вскоре суд изберет фигурантам меру пресечения.

Группа парней напали на артистов (скриншот)