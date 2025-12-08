Под Львовом группа парней жестоко избили артистов ансамбля "Гуцулия": полиция открыла дело

В городе Шептицкий во Львовской области группа молодых людей напала на артистов Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца "Гуцулия". Коллектив возвращался домой после гастрольного тура за рубежом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук в Telegram и пост ансамбля в "Гуцулия" в Instagram.
Один из работников ансамбля Василий Шеремета рассказал, что инцидент произошел ночью на одной из автозаправочных станций во время комендантского часа.
По его словам, в автобус зашли около шести молодых людей и трое девушек в неадекватном состоянии. Они провоцировали конфликт, разбросали вещи и применили физическую силу.
"Это не была "драка". Это было одностороннее нападение. Просим огласки.
Просим реакции. Потому что молчание - это разрешение на повторение. А у этих "воинов" это не первый подвиг", - отметили артисты на своей странице в Instargam.
После нападения у нескольких артистов диагностировали многочисленные ушибы, сотрясение мозга и перелом со смещением. Пострадала также администратор ансамбля, у которой зафиксировали ушиб ребер и сильный стресс.
Шеремета утверждает, что артисты вызвали полицию, однако нападавших на месте не задержали.
Глава Ивано-Франковской ОГА Онищук отметила, что насилие в отношении художников, которые представляют украинскую культуру за пределами страны, недопустимо.
Представители власти призвали правоохранительные органы оперативно и беспристрастно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом.
В полиции Львовской области факт происшествия подтвердили. Правоохранители установили четырех человек, среди которых есть несовершеннолетний. Всех будут привлекать к ответственности за хулиганство (ч.2 ст.296 УКУ).
Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы или до четырех лет лишения свободы. Вскоре суд изберет фигурантам меру пресечения.
Ранее мы писали о том, что в Винниках под Львовом произошел конфликт между соседями, во время которого пострадали ветеран полка "Азов" и его жена. По словам потерпевшего, агрессию со стороны соседей якобы вызвал шум от костыля, которым он пользуется из-за тяжелого ранения ноги.
Читайте также о том, что в польском городе Слупск учитель школы строительного дела унижал украинских учеников и называл их "отбросами". После одного из уроков двух подростков избили старшеклассники. У одного парня диагностировали сотрясение мозга, у другого - сломанную ключицу.