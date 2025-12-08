На Львівщині молодики жорстоко побили артистів ансамблю "Гуцулія": поліція відкрила справу

Побили артистів ансамблю "Гуцулія"

Один із працівників ансамблю Василь Шеремета розповів, що інцидент стався вночі на одній із автозаправних станцій під час комендантської години.

За його словами, до автобуса зайшли близько шести молодиків та троє дівчат у неадекватному стані. Вони провокували конфлікт, розкидали речі та застосували фізичну силу.

"Це не була "бійка". Це був односторонній напад. Просимо розголосу. Просимо реакції. Бо мовчання - це дозвіл на повторення. А у цих "воїнів" це не перший подвиг", - зазначили артисти на своїй сторінці в Instargam.

В артистів зафіксували забої та переломи

Після нападу у кількох артистів діагностували численні забої, струс мозку та перелом зі зміщенням. Постраждала також адміністраторка ансамблю, у якої зафіксували забій ребер та сильний стрес.

Шеремета стверджує, що артисти викликали поліцію, однак нападників на місці не затримали.

Голова Івано-Франківської ОДА Онищук зазначила, що насильство щодо митців, які представляють українську культуру за межами країни, є неприпустимим.

Представники влади закликали правоохоронні органи оперативно та неупереджено розслідувати інцидент і притягнути винних до відповідальності відповідно до закону.

Поліція встановила особи кількох нападників

У поліції Львівської області факт події підтвердили. Правоохоронці встановили чотирьох осіб, серед яких є неповнолітній. Усіх притягуватимуть до відповідальності за хуліганство (ч.2 ст.296 ККУ).

Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі або до чотирьох років позбавлення волі. Невдовзі суд обере фігурантам запобіжний захід.

Молодики напали на артистів (скриншот)