Ветерана "Азова" и его жену избили соседи: что известно об инциденте во Львовской области

В городе Винники под Львовом произошел конфликт между соседями, во время которого пострадали ветеран полка "Азов" и его жена. По словам потерпевшего, агрессию со стороны соседей якобы вызвал шум от костыля, которым он пользуется из-за тяжелого ранения ноги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ветерана в соцсетях и полицию Львовской области .

Что говорят в полиции

К правоохранителям 15 ноября обратились мужчина и его жена с заявлениями об избиении. В полиции установили, что телесные повреждения супругам нанес их 61-летний сосед во время конфликта. Правоохранители открыли два уголовных производства по ч.1 ст.125 УКУ (умышленное легкое телесное повреждение).

Назначены экспертизы, досудебное расследование продолжается.

Что рассказал военный

Потерпевший отметил, что в 2023 году получил тяжелое ранение на Запорожском направлении - в ноги попали два ВОГа, из-за чего он до сих пор проходит лечение и ожидает ампутацию стопы. Чтобы быть ближе к больнице, вместе с женой переехал в Винники.

По его словам, соседи неоднократно жаловались на "шум" - передвижение с костылем, разговоры или работу телевизора. В день инцидента в квартиру ветерана пришла соседка вместе с отцом и несовершеннолетним сыном. Во время ссоры парень, по словам военного, ударил его по голове костылем, из-за чего пострадавший получил рану, на которую наложили 4 шва. Также получила травмы его жена.

Ветеран утверждает, что соседи пытались прорваться в квартиру и угрожали. Он просит придать инциденту огласку.