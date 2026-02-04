На Львівщині чоловік помер у ТЦК: у військкоматі говорять про алкогольне отруєння
У приміщенні Яворівського районного ТЦК та СП у Львівській області раптово помер військовозобов'язаний. Причиною смерті називають алкогольне отруєння.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Львівського обласного ТЦК та СП.
Що відомо про інцидент
За інформацією ТЦК, подія сталася 2 лютого 2026 року в Яворівському РТЦК та СП.
Близько 09:30 військовослужбовці групи оповіщення разом із представником поліції зупинили громадянина Воловецького І. для перевірки військово-облікових документів.
"Чоловік перебував у нетверезому стані. Було виявлено, що громадянин Воловецький знаходиться у розшуку як особа, що порушила правила військового обліку. Документів при собі не мав", - йдеться у повідомленні.
О 10:00 чоловіка доставили до приміщення Яворівського РТЦК та СП, де його провели до кімнати відпочинку для уточнення облікових даних.
Обставини смерті
О 13:42 інші військовозобов’язані, які перебували в кімнаті відпочинку, повідомили чергового, що чоловікові стало зле. Черговий, прибувши на місце, виявив Воловецького І. без ознак життя.
О 13:43 було викликано бригаду швидкої медичної допомоги. Лікарі зафіксували смерть о 13:48. За їхніми словами, ознак фізичного насильства на тілі не виявили.
За інформацією Львівського обласного ТЦК та СП, військовозобов'язаного доставили для проведення розтину в Новояворівську лікарню ім. Ю.Липи.
Згідно з висновком медиків, причиною смерті стало алкогольне отруєння.
Схожі випадки
Це не перший випадок, коли військовозобов’язані помирають у ТЦК або після їх відвідин.
Так, на початку січня у селищі Пулини на Житомирщині стався трагічний інцидент із військовозобов’язаним Олександром Ревуцьким - чоловік помер після візиту до ТЦК та вручення йому повістки.
Ще один резонансний випадок зафіксували в Одеській області.
25 грудня на території Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектування помер військовозобов’язаний, якого доставили туди для "уточнення даних".