ua en ru
Ср, 04 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

На Львівщині чоловік помер у ТЦК: у військкоматі говорять про алкогольне отруєння

Середа 04 лютого 2026 08:39
UA EN RU
На Львівщині чоловік помер у ТЦК: у військкоматі говорять про алкогольне отруєння Фото: на Львівщині чоловік помер у ТЦК (facebook.com_lvivobltck)
Автор: Ірина Глухова

У приміщенні Яворівського районного ТЦК та СП у Львівській області раптово помер військовозобов'язаний. Причиною смерті називають алкогольне отруєння.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Львівського обласного ТЦК та СП.

Читайте також: Примусова ВЛК незаконна? Адвокат пояснив, навіщо насправді мають везти до ТЦК

Що відомо про інцидент

За інформацією ТЦК, подія сталася 2 лютого 2026 року в Яворівському РТЦК та СП.

Близько 09:30 військовослужбовці групи оповіщення разом із представником поліції зупинили громадянина Воловецького І. для перевірки військово-облікових документів.

"Чоловік перебував у нетверезому стані. Було виявлено, що громадянин Воловецький знаходиться у розшуку як особа, що порушила правила військового обліку. Документів при собі не мав", - йдеться у повідомленні.

О 10:00 чоловіка доставили до приміщення Яворівського РТЦК та СП, де його провели до кімнати відпочинку для уточнення облікових даних.

Обставини смерті

О 13:42 інші військовозобов’язані, які перебували в кімнаті відпочинку, повідомили чергового, що чоловікові стало зле. Черговий, прибувши на місце, виявив Воловецького І. без ознак життя.

О 13:43 було викликано бригаду швидкої медичної допомоги. Лікарі зафіксували смерть о 13:48. За їхніми словами, ознак фізичного насильства на тілі не виявили.

За інформацією Львівського обласного ТЦК та СП, військовозобов'язаного доставили для проведення розтину в Новояворівську лікарню ім. Ю.Липи.

Згідно з висновком медиків, причиною смерті стало алкогольне отруєння.

Схожі випадки

Це не перший випадок, коли військовозобов’язані помирають у ТЦК або після їх відвідин.

Так, на початку січня у селищі Пулини на Житомирщині стався трагічний інцидент із військовозобов’язаним Олександром Ревуцьким - чоловік помер після візиту до ТЦК та вручення йому повістки.

Ще один резонансний випадок зафіксували в Одеській області.

25 грудня на території Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектування помер військовозобов’язаний, якого доставили туди для "уточнення даних".

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область ТЦК Мобілізація в Україні
Новини
Зеленський чекає реакції США на порушення Росією прохання Трампа
Зеленський чекає реакції США на порушення Росією прохання Трампа
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом