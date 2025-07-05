Львов побил необычный для июля температурный рекорд

Во Львове 5 июля зафиксировали новый температурный рекорд. Утром столбики термометров опустились до самой низкой отметки за более чем 50 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии .

"Предыдущее минимальное значение этого дня наблюдалось в 1974 году и составило +8,1°С", - отметили метеорологи.

Температурные рекорды в Украине

Заметим, что в прошлом месяце в Киеве за три дня было обновлено сразу пять температурных рекордов.

Стоит заметить и о том, что весна 2025 года стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года.

По данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха за календарную весну составила 10,7 градусов, что выше климатической нормы на 1,3 градусов.

Новая волна жары в Украине

Напомним, на днях синоптик Наталья Диденко предупредила, что уже 7-8 июля в Украине снова установится сильная жара. Хотя продержится недолго, а уже 9 июля погода станет более комфортной на западе, севере и в большинстве центральных регионов.

Хотя вместе с тем в южных, восточных областях и в Днепропетровской области высокие температуры сохранятся - ожидается до +33...+37 градусов.

Заметим, что ранее синоптики обнародовали прогноз на июль, который традиционно считается самым жарким месяцем лета.

Кроме того РБК-Украина уже сообщало, какой будет погода завтра, 6 июля.

К тому же, на фоне того, что в последние дни жара стремительно возвращается в Украину, важно особенно внимательно относиться к здоровью. РБК-Украина подробно описало, как распознать тепловой удар и помочь человеку до приезда скорой помощи.

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