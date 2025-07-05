ua en ru
Сб, 05 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Львов побил необычный для июля температурный рекорд

Львов, Суббота 05 июля 2025 18:52
UA EN RU
Львов побил необычный для июля температурный рекорд Фото: Львов побил температурный рекорд (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во Львове 5 июля зафиксировали новый температурный рекорд. Утром столбики термометров опустились до самой низкой отметки за более чем 50 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"Во Львове зафиксировали очередной температурный рекорд", - отметили в центре.

Как сообщается, сегодня утром минимальная температура воздуха составила +5,7°С.

"Предыдущее минимальное значение этого дня наблюдалось в 1974 году и составило +8,1°С", - отметили метеорологи.

Температурные рекорды в Украине

Заметим, что в прошлом месяце в Киеве за три дня было обновлено сразу пять температурных рекордов.

Стоит заметить и о том, что весна 2025 года стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года.

По данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха за календарную весну составила 10,7 градусов, что выше климатической нормы на 1,3 градусов.

Новая волна жары в Украине

Напомним, на днях синоптик Наталья Диденко предупредила, что уже 7-8 июля в Украине снова установится сильная жара. Хотя продержится недолго, а уже 9 июля погода станет более комфортной на западе, севере и в большинстве центральных регионов.

Хотя вместе с тем в южных, восточных областях и в Днепропетровской области высокие температуры сохранятся - ожидается до +33...+37 градусов.

Заметим, что ранее синоптики обнародовали прогноз на июль, который традиционно считается самым жарким месяцем лета.

Кроме того РБК-Украина уже сообщало, какой будет погода завтра, 6 июля.

К тому же, на фоне того, что в последние дни жара стремительно возвращается в Украину, важно особенно внимательно относиться к здоровью. РБК-Украина подробно описало, как распознать тепловой удар и помочь человеку до приезда скорой помощи.

    Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

    Читайте РБК-Украина в Google News
    Львов Погода в Украине
    Новости
    Силы обороны атаковали аэродром "Борисоглебск", где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ
    Силы обороны атаковали аэродром "Борисоглебск", где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ
    Аналитика
    Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников
    Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников