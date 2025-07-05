Украину накрыла сильная жара: как распознать тепловой удар и спасти жизнь

Украину накрыла сильная жара, и с ней растет риск тепловых ударов. Важно уметь распознать опасное состояние, которое может закончиться потерей сознания или даже угрозой жизни, и знать что делать до приезда скорой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В последние дни жара стремительно возвращается в Украину, поэтому важно особенно внимательно относиться к здоровью - своему и уязвимых близких:

детей,

людей пожилого возраста,

тех, кто имеет хронические заболевания.

Что такое тепловой удар

Тепловой удар - это опасное состояние, которое может развиваться у человека, долго находящегося под воздействием прямых солнечных лучей или в теплом помещении.

Он возникает вследствие перегрева тела и нарушения теплового баланса и требует неотложной помощи врачей.

Когда стоит заподозрить тепловой удар

Если вы подвергались воздействию высоких температур, а теперь чувствуете себя плохо, то стоит проверить, есть ли у вас следующие симптомы:

спутанность сознания, дезориентация,

тошнота и рвота,

сильная головная боль,

учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание,

покраснение кожи, сухая и горячая на ощупь кожа,

кратковременная потеря сознания,

повышение температуры тела,

усталость.

Что делать, если тепловой удар произошел

Если вы подозреваете тепловой удар у себя или близких, позвоните по номеру 103 - диспетчер поможет вам связаться с врачом и при необходимости пришлет бригаду экстренной медицинской помощи.

Тем временем, пока к вам прибудет бригада скорой стоит сделать следующее:

перейдите или перенесите пострадавшего в затененное прохладное место,

начните охлаждать пострадавшего - используйте прохладные влажные полотенца, ледяные пакеты. Лучше прикладывать холод на шею, подмышечные впадины, пах, чтобы снизить температуру тела.

если человек в сознании, давайте ему пить воду, но небольшими порциями,

если рвет - положите его на бок.

следите за состоянием пострадавшего человека: дыханием, пульсом и сознанием до прибытия медицинской помощи.

"Тепловой удар является опасным состоянием, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно уметь распознавать его симптомы и знать, как оказать первую помощь", - отметили в Минздраве.