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Украину накрыла сильная жара: как распознать тепловой удар и спасти жизнь

Украина, Суббота 05 июля 2025 18:03
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Украину накрыла сильная жара: как распознать тепловой удар и спасти жизнь Фото: как распознать тепловой удар (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Украину накрыла сильная жара, и с ней растет риск тепловых ударов. Важно уметь распознать опасное состояние, которое может закончиться потерей сознания или даже угрозой жизни, и знать что делать до приезда скорой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В последние дни жара стремительно возвращается в Украину, поэтому важно особенно внимательно относиться к здоровью - своему и уязвимых близких:

  • детей,
  • людей пожилого возраста,
  • тех, кто имеет хронические заболевания.

Что такое тепловой удар

Тепловой удар - это опасное состояние, которое может развиваться у человека, долго находящегося под воздействием прямых солнечных лучей или в теплом помещении.

Он возникает вследствие перегрева тела и нарушения теплового баланса и требует неотложной помощи врачей.

Украину накрыла сильная жара: как распознать тепловой удар и спасти жизнь

Когда стоит заподозрить тепловой удар

Если вы подвергались воздействию высоких температур, а теперь чувствуете себя плохо, то стоит проверить, есть ли у вас следующие симптомы:

  • спутанность сознания, дезориентация,
  • тошнота и рвота,
  • сильная головная боль,
  • учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание,
  • покраснение кожи, сухая и горячая на ощупь кожа,
  • кратковременная потеря сознания,
  • повышение температуры тела,
  • усталость.

Что делать, если тепловой удар произошел

Если вы подозреваете тепловой удар у себя или близких, позвоните по номеру 103 - диспетчер поможет вам связаться с врачом и при необходимости пришлет бригаду экстренной медицинской помощи.

Тем временем, пока к вам прибудет бригада скорой стоит сделать следующее:

  • перейдите или перенесите пострадавшего в затененное прохладное место,
  • начните охлаждать пострадавшего - используйте прохладные влажные полотенца, ледяные пакеты. Лучше прикладывать холод на шею, подмышечные впадины, пах, чтобы снизить температуру тела.
  • если человек в сознании, давайте ему пить воду, но небольшими порциями,
  • если рвет - положите его на бок.
  • следите за состоянием пострадавшего человека: дыханием, пульсом и сознанием до прибытия медицинской помощи.

"Тепловой удар является опасным состоянием, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно уметь распознавать его симптомы и знать, как оказать первую помощь", - отметили в Минздраве.

Новая волна жары в Украине новая волна жары

Напомним, что как отмечает синоптик Наталка Диденко, уже 7-8 июля в Украине снова установится сильная жара. Однако продержится недолго, и уже 9 июля погода станет более комфортной на западе, севере и в большинстве центральных регионов.

Вместе с тем в южных, восточных областях и на Днепропетровщине высокие температуры сохранятся - ожидается до +33...+37 градусов.

Напомним, ранее синоптики обнародовали прогноз на июль, который традиционно считается самым жарким.

Заметим, что РБК-Украина уже сообщало, какой будет погода завтра, 6 июля.

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