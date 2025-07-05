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Львів побив незвичний для липня температурний рекорд

Львів, Субота 05 липня 2025 18:52
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Львів побив незвичний для липня температурний рекорд Фото: Львів побив температурний рекорд (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Львові 5 липня зафіксували новий температурний рекорд. Вранці стовпчики термометрів опустилися до найнижчої позначки за понад 50 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

"У Львові зафіксували черговий температурний рекорд", - наголосили в центрі.

Як повідомляється, сьогодні зранку мінімальна температура повітря становила +5,7°С.

"Попереднє мінімальне значення цього дня спостерігалось у 1974 році та становило +8,1°С", - зауважили метеорологи.

Температурні рекорди в Україні

Зауважимо, що минулого місяця у Києві за три дні було оновлено відразу п'ять температурних рекордів.

Варто зауважити й про те, що весна 2025 року стала десятою у рейтингу найтепліших у Києві з 1881 року.

За даними синоптиків, середньомісячна температура повітря за календарну весну склала 10,7 градусів, що вище кліматичної норми на 1,3 градусів.

Нова хвиля спеки в Україні

Нагадаємо, днями синоптик Наталка Діденко попередила, що вже 7-8 липня в Україні знову встановиться сильна спека. Хоч протримається недовго, а вже 9 липня погода стане комфортнішою на заході, півночі та в більшості центральних регіонів.

Хоча разом з тим у південних, східних областях та в Дніпропетровській області високі температури збережуться - очікується до +33…+37 градусів.

Зауважимо, що раніше синоптики оприлюднили прогноз на липень, який традиційно вважається найспекотнішим місяцем літа.

Крім того РБК-Україна вже повідомляло, якою буде погода завтра, 6 липня.

До того ж, на фоні того, що останніми днями спека стрімко повертається в Україну, важливо особливо уважно ставитися до здоров’я. РБК-Україна детально описало, як розпізнати тепловий удар та допомогти людині до приїзду швидкої допомоги.

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