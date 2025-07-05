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До +33 градусов и без осадков: какой будет погода 6 июля

Суббота 05 июля 2025 15:34
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До +33 градусов и без осадков: какой будет погода 6 июля Иллюстративное фото: какой будет погода 6 июля (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 6 июля, в Украине ожидается жара и солнечная погода. По всей стране установится небольшая облачность без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16°, в южных регионах будет теплее - до +20°.

Днем воздух прогреется до +25...+30°, а в Закарпатье и на юге страны возможно повышение до +33°. В северо-восточных областях температура будет несколько ниже - +21...+26°.

Ветер переменных направлений, слабый - 3-8 м/с.

До +33 градусов и без осадков: какой будет погода 6 июля

Погода в Киевской области и столице

В Киевской области также сохранится солнечная и сухая погода. Ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в области ночью - +11...+16°, днем - +25...+30°.

В Киеве ночью ожидается +14...+16°, днем - +27...+29°.

Новая волна жары

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, уже 7-8 июля в Украине снова установится сильная жара. Однако с 9 июля погода станет более комфортной на западе, севере и в большинстве центральных регионов.

Вместе с тем в южных, восточных областях и Днепропетровской области высокие температуры сохранятся - ожидается до +33...+37 градусов.

Напомним, ранее синоптики обнародовали прогноз на июль, который традиционно считается самым жарким.

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