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Грозы и засухи: Укргидрометцентр дал прогноз на самый жаркий месяц года

Украина, Вторник 24 июня 2025 13:31
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Грозы и засухи: Укргидрометцентр дал прогноз на самый жаркий месяц года Фото: в июле будет теплее нормы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июле 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется 21,6-26,0 (в Карпатах 17-19), градусов тепла. Это на 2,0-2,5 градуса выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

"Июль - самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и с периодами жаркой засушливой погоды", - говорится в сообщении.

Месячное количество осадков ожидается 25 - 73 м, в Карпатах и на Прикарпатье местами 84 - 109 мм, что меньше нормы (64-9%).

Климатическая характеристика июля

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в июле средняя месячная температура воздуха в Украине составляет 19-24,8 градуса тепла, в Карпатах 13-18 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 33,4-39,6 градуса тепла, в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях и в Крыму местами 40-41,6 градуса тепла, в горных районах 27-37 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры 2-9º тепла, на юге Одесской, Херсонской области и в Крыму местами 10-13 градусов тепла, на высокогорье Карпат от 2 градусов тепла до 1 градусов тепла мороза.

Среднее месячное количество осадков в западных, северных и Винницкой областях 62-119 мм, в Карпатах 131-170 мм, на остальной территории страны 37-75 мм (на юго-востоке местами 23-36 мм).

Погода в июле

Напомним, в прошлом 2024 году в июле в Украине фиксировалась аномальная жара. В некоторых регионах на юге температура превысила 40 градусов.

По данным Укргидрометцентра, уникальность жары 2024 года в Украине заключается в том, что она пришла в середине июля, тогда как в предыдущие годы максимальные температуры наблюдались в начале августа.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 2024 год стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений. Среднегодовая температура 2024 года в столице составила 11,4 градуса тепла, что на 2,4 градуса выше климатической нормы. Он стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений.

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