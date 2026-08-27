Львов обогнал Киев по ценам на новостройки: где квартиры подорожали больше всего в Украине

Львов остается самым дорогим городом Украины по стоимости квадратного метра в новостройках. За год жилье на первичном рынке подорожало там на 15%, а самый стремительный рост цен зафиксировали в Ивано-Франковской области из-за старта продаж новых проектов возле Буковеля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ежеквартальный отчет ЛУН .

Главное: Львов удерживает первое место по цене квадрата в новостройках - 67,2 тыс. грн/кв. м.

- 67,2 тыс. грн/кв. м. В Киеве медианная стоимость составляет 63,2 тыс. грн , что на 15,3% больше, чем в прошлом.

, что на 15,3% больше, чем в прошлом. Больше всего за год подорожала первичка в Ивано-Франковской области - на 78%.

- на 78%. В самом Ивано-Франковске цены выросли значительно умереннее - на 25%.

- на 25%. На востоке Украины стоимость квартир в новых ЖК почти не меняется из-за низкого спроса.

Львов остается самым дорогим

Первичный рынок жилья продолжает дорожать, но наиболее ощутимый рост наблюдается в относительно безопасных регионах. Уже несколько лет подряд самым дорогим городом по стоимости будущего квадратного метра остается Львов.

Средняя медианная цена во львовских новостройках достигла 67,2 тыс. грн. за кв. м, тогда как в Киеве - 63,2 тыс. грн. За последний год оба города прибавили примерно 15%, поэтому разница между ними почти не изменилась.

Почему Прикарпатье стало рекордсменом

Наибольший скачок цен зафиксировали в Ивано-Франковской области - +78% за год, до 66,1 тыс. грн за кв. м.

Впрочем, руководительница ЛУН Людмила Кирюхина объясняет, что речь идет не о резком подорожании обычных жилых комплексов. Такой результат связан с выходом на рынок новых апартаментов в районе Буковеля, где стартовые цены существенно выше традиционной жилой недвижимости.

В то же время в самом Ивано-Франковске медианная цена нового жилья выросла всего на 25% - до 44,8 тыс. грн за квадратный метр.

Киев и область дорожают разными темпами

В столице стартовые цены в новых жилых комплексах за год выросли на 15,3% в гривне (или 6,8% в долларах).

Киевская область показала еще более высокую динамику: медианная стоимость квадратного метра прибавила 21,5% в гривне и почти 12% в долларах.

Аналитики объясняют, что покупатели в Киеве все чаще выбирают комфорт и локацию, в то время как в пригороде цена все еще остается одним из главных критериев. В то же время, требования к безопасности и качеству жилых комплексов в области также постепенно растут.

Цены на первичном рынке в Украине (скриншот ЛУН)

Какие квартиры дорожали больше всего

В Киеве заметно выросли цены на премиум-класс - почти 28% в гривне. А квартиры экономкласса практически не подорожали, а в долларовом эквиваленте даже подешевели.

В Киевской области рекордсменом стал бизнес-класс с приростом 32% в год. В отличие от столицы, экономкласс в пригороде также показал ощутимый рост, в то время как премиальные проекты почти не изменились в цене.

Где цены почти не растут

Совершенно другая ситуация наблюдается в восточных регионах Украины. По данным ЛУН, стоимость квадратного метра в новых жилых комплексах там почти не меняется.

Причиной аналитики называют низкий спрос на новостройки в прифронтовых областях, а также небольшое количество новых жилых проектов.