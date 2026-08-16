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Цены на квартиры в Черкассах пошли вверх: сколько стоит жилье на вторичке и в новостройках

08:07 16.08.2026 Вс
3 мин
Аренда двухкомнатных квартир за полгода подскочила почти на треть
aimg Василина Копытко
Цены на квартиры в Черкассах пошли вверх: сколько стоит жилье на вторичке и в новостройках Что происходит на рынке недвижимости Черкасс (фото: Freepik)
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Стоимость жилья в Черкассах продолжает расти. На вторичном рынке больше подорожали двухкомнатные квартиры - на 15% за полгода, а в новостройках заметнее всего возросла цена квадратного метра в бизнес-классе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Главное:

  • Двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Черкасс за полгода подорожали на 15% - это самый большой рост среди типов жилья.
  • Сейчас 1-комнатная квартира стоит 48 тыс. долларов, 2-комнатная - 70 тыс. долларов, 3-комнатная - 76,5 тыс. долларов.
  • На первичном рынке средняя цена составляет 820 долларов за кв. м, а больше всего за год подорожал бизнес-класс - на 13% в валюте.
  • Аренда двухкомнатных квартир за полгода выросла на 29% и составляет в среднем 18 тыс. грн в месяц.

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке

За последние шесть месяцев больше всего подорожали двухкомнатные квартиры - на 15%, другие виды жилья также прибавили в цены.

Цены на квартиры в Черкассах:

  • 1-комнатная - 48 000 долларов, за год цена выросла на 10%;
  • 2-комнатная - 70 000 долларов, за год - на 15%;
  • 3-комнатная - 76 500 долларов, за год - на 10%.

В среднем, чтобы собрать на однокомнатную квартиру в Черкассах, нужно откладывать всю зарплату в течение 6,8 года, на двухкомнатную - 10 лет, на трехкомнатную - 10,9 года.

Цены на квартиры в Черкассах пошли вверх: сколько стоит жилье на вторичке и в новостройкахЦены на вторичном рынке Черкасс (скриншот)

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Что происходит на первичном рынке

В новостройках Черкасс стоимость квадратного метра также растет. В среднем "квадрат" на рынке первички стоит 820 долларов, но все зависит от класса жилья. Больше всего за последних пол года подорожал бизнес-класс - на 13% в валюте.

Цены в новостройках:

  • комфорт - 730 долларов;
  • бизнес - 840 долларов;
  • премиум - 850 долларов
  • эконом - 890 долларов.

С 2010 года в Черкассах уже построили 166 секций в жилых комплексах. Сейчас в продаже 78 секций.

Для покупателей также доступны разные варианты финансирования: 10 предложений с рассрочкой от застройщика и 6 - по программе "єОселя".

Цены на квартиры в Черкассах пошли вверх: сколько стоит жилье на вторичке и в новостройкахЦены на жилье в новостройках (скриншот)

Сколько стоит аренда квартиры

В начале июня аренда квартир в Черкассах тоже дорожала. Больше всего за последние полгода возросла стоимость двухкомнатного жилья - на 29%. Медианная цена аренды двухкомнатной квартиры составляет 18 000 гривен в месяц.

Однокомнатные квартиры в среднем сдают за 15 тысяч гривен, данных о трехкомнатных для анализа недостаточно.

Читайте также о том, что в течение 2026 года украинский рынок недвижимости продолжал восстанавливаться. Спрос на дома вырос почти на четверть, а аренда квартир подорожала на 15%.

Ранее мы рассказывали о том, как изменились цены на аренду жилья во Львове и как влияет на них класс застройки.

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