Цены на квартиры в Черкассах пошли вверх: сколько стоит жилье на вторичке и в новостройках
Стоимость жилья в Черкассах продолжает расти. На вторичном рынке больше подорожали двухкомнатные квартиры - на 15% за полгода, а в новостройках заметнее всего возросла цена квадратного метра в бизнес-классе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Главное:
- Двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Черкасс за полгода подорожали на 15% - это самый большой рост среди типов жилья.
- Сейчас 1-комнатная квартира стоит 48 тыс. долларов, 2-комнатная - 70 тыс. долларов, 3-комнатная - 76,5 тыс. долларов.
- На первичном рынке средняя цена составляет 820 долларов за кв. м, а больше всего за год подорожал бизнес-класс - на 13% в валюте.
- Аренда двухкомнатных квартир за полгода выросла на 29% и составляет в среднем 18 тыс. грн в месяц.
Сколько стоят квартиры на вторичном рынке
За последние шесть месяцев больше всего подорожали двухкомнатные квартиры - на 15%, другие виды жилья также прибавили в цены.
Цены на квартиры в Черкассах:
- 1-комнатная - 48 000 долларов, за год цена выросла на 10%;
- 2-комнатная - 70 000 долларов, за год - на 15%;
- 3-комнатная - 76 500 долларов, за год - на 10%.
В среднем, чтобы собрать на однокомнатную квартиру в Черкассах, нужно откладывать всю зарплату в течение 6,8 года, на двухкомнатную - 10 лет, на трехкомнатную - 10,9 года.
Цены на вторичном рынке Черкасс (скриншот)
Что происходит на первичном рынке
В новостройках Черкасс стоимость квадратного метра также растет. В среднем "квадрат" на рынке первички стоит 820 долларов, но все зависит от класса жилья. Больше всего за последних пол года подорожал бизнес-класс - на 13% в валюте.
Цены в новостройках:
- комфорт - 730 долларов;
- бизнес - 840 долларов;
- премиум - 850 долларов
- эконом - 890 долларов.
С 2010 года в Черкассах уже построили 166 секций в жилых комплексах. Сейчас в продаже 78 секций.
Для покупателей также доступны разные варианты финансирования: 10 предложений с рассрочкой от застройщика и 6 - по программе "єОселя".
Цены на жилье в новостройках (скриншот)
Сколько стоит аренда квартиры
В начале июня аренда квартир в Черкассах тоже дорожала. Больше всего за последние полгода возросла стоимость двухкомнатного жилья - на 29%. Медианная цена аренды двухкомнатной квартиры составляет 18 000 гривен в месяц.
Однокомнатные квартиры в среднем сдают за 15 тысяч гривен, данных о трехкомнатных для анализа недостаточно.
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