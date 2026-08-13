Вторичка выросла до 14%, а аренда еще больше бьет по карману: сколько стоит жилье в Виннице

Цены на жилье в Виннице продолжают расти. В среднем однокомнатные квартиры здесь сейчас продают за 56 тысяч долларов, а аренда такого жилья обходится более чем в 15 тысяч гривен в месяц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статистику ЛУН .

Главное: Средняя цена однокомнатной квартиры составляет 56 тыс. долларов, двухкомнатной - 76,8 тыс., трехкомнатной - 88 тыс. долларов.

однокомнатной квартиры составляет 56 тыс. долларов, двухкомнатной - 76,8 тыс., трехкомнатной - 88 тыс. долларов. За год однокомнатные квартиры подорожали на 14% , двухкомнатные - на 11%, трехкомнатные - на 5%.

, двухкомнатные - на 11%, трехкомнатные - на 5%. Квадратный метр в новостройке стоит от 1030 долларов в комфорт-классе до 1270 долларов в бизнес-классе.

стоит от 1030 долларов в комфорт-классе до 1270 долларов в бизнес-классе. Аренда одно- и двухкомнатной квартиры обойдется более чем в 15 тысяч грн, трехкомнатной - 20 000 грн.

Сколько стоят квартиры на вторичке

В начале августа средняя стоимость квартир на вторичном рынке Винницы продолжает расти. Наиболее заметно за последние полгода подорожали однокомнатные квартиры.

Медианная цена квартиры на вторичном рынке в зависимости от количества комнат составляет:

1-комнатная - 56 000 долларов , за год цена выросла на 14%;

, за год цена выросла на 14%; 2-комнатная - 76 800 долларов , за год - на 11%;

, за год - на 11%; 3-комнатная - 88 000 долларов, за год - на 5%.

Цены на вторичном рынке в Виннице (скриншот)

Что с ценами на первичке

Стоимость квадратного метра в винницких новостройках также растет. За последние полгода больше всего подорожал бизнес-класс, тогда как комфорт-класс за этот период прибавил 4% в долларах.

Медиальная стартовая цена квадратного метра в новостройках Винницы составляет:

комфорт - 1 030 долларов;

эконом - 1 050 долларов;

премиум - 1 230 долларов;

бизнес - 1 270 долларов.

Сейчас в городе в продаже 97 секций в жилых комплексах. 8 застройщиков предоставляют рассрочку, у 2-х можно купить жилье по программе "єОселя", у 1-го - взять кредит.

Цены на новостройки в Виннице (скриншот)

Какая стоимость аренды жилья

В начале лета стоимость аренды квартир в Виннице показывает разную динамику. Больше всего за последний год подорожала аренда однокомнатных квартир - на 10%, в то время как цена двокомнатных осталась стабильной.

Цены на аренду:

1-комнатная - 15 500 гривен;

2-комнатная - 15 300 гривен.

3-комнатная - 20 000 гривен.

В среднем на аренду одно- и двухкомнатной квартиры в Виннице уходит 56% заработка, трехкомнатной - 68%.