Вторичка выросла до 14%, а аренда еще больше бьет по карману: сколько стоит жилье в Виннице
Цены на жилье в Виннице продолжают расти. В среднем однокомнатные квартиры здесь сейчас продают за 56 тысяч долларов, а аренда такого жилья обходится более чем в 15 тысяч гривен в месяц.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статистику ЛУН.
Главное:
- Средняя цена однокомнатной квартиры составляет 56 тыс. долларов, двухкомнатной - 76,8 тыс., трехкомнатной - 88 тыс. долларов.
- За год однокомнатные квартиры подорожали на 14%, двухкомнатные - на 11%, трехкомнатные - на 5%.
- Квадратный метр в новостройке стоит от 1030 долларов в комфорт-классе до 1270 долларов в бизнес-классе.
- Аренда одно- и двухкомнатной квартиры обойдется более чем в 15 тысяч грн, трехкомнатной - 20 000 грн.
Сколько стоят квартиры на вторичке
В начале августа средняя стоимость квартир на вторичном рынке Винницы продолжает расти. Наиболее заметно за последние полгода подорожали однокомнатные квартиры.
Медианная цена квартиры на вторичном рынке в зависимости от количества комнат составляет:
- 1-комнатная - 56 000 долларов, за год цена выросла на 14%;
- 2-комнатная - 76 800 долларов, за год - на 11%;
- 3-комнатная - 88 000 долларов, за год - на 5%.
Цены на вторичном рынке в Виннице (скриншот)
Что с ценами на первичке
Стоимость квадратного метра в винницких новостройках также растет. За последние полгода больше всего подорожал бизнес-класс, тогда как комфорт-класс за этот период прибавил 4% в долларах.
Медиальная стартовая цена квадратного метра в новостройках Винницы составляет:
- комфорт - 1 030 долларов;
- эконом - 1 050 долларов;
- премиум - 1 230 долларов;
- бизнес - 1 270 долларов.
Сейчас в городе в продаже 97 секций в жилых комплексах. 8 застройщиков предоставляют рассрочку, у 2-х можно купить жилье по программе "єОселя", у 1-го - взять кредит.
Цены на новостройки в Виннице (скриншот)
Какая стоимость аренды жилья
В начале лета стоимость аренды квартир в Виннице показывает разную динамику. Больше всего за последний год подорожала аренда однокомнатных квартир - на 10%, в то время как цена двокомнатных осталась стабильной.
Цены на аренду:
- 1-комнатная - 15 500 гривен;
- 2-комнатная - 15 300 гривен.
- 3-комнатная - 20 000 гривен.
В среднем на аренду одно- и двухкомнатной квартиры в Виннице уходит 56% заработка, трехкомнатной - 68%.
Читайте также о том, что в Киеве, несмотря на войну, цены на недвижимость не падают. Однокомнатные квартиры стоят 70 тысяч долларов, двухкомнатные - более 100 тысяч.
Раньше мы писали о том, что самые высокие цены на аренду жилья сейчас в Ужгороде. Там однокомнатную квартиру сдают за 22 133 гривны в месяц. Это на 18% больше, чем в прошлом.