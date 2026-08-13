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Главная » Жизнь » Общество

Вторичка выросла до 14%, а аренда еще больше бьет по карману: сколько стоит жилье в Виннице

08:07 13.08.2026 Чт
2 мин
Цены в новостройках тоже подскочили. Больше всего за полгода подорожал бизнес-класс
aimg Василина Копытко
Вторичка выросла до 14%, а аренда еще больше бьет по карману: сколько стоит жилье в Виннице Что происходит на рынке недвижимости в Виннице (фото: Винница фото vinnytsia city)
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Цены на жилье в Виннице продолжают расти. В среднем однокомнатные квартиры здесь сейчас продают за 56 тысяч долларов, а аренда такого жилья обходится более чем в 15 тысяч гривен в месяц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статистику ЛУН.

Главное:

  • Средняя цена однокомнатной квартиры составляет 56 тыс. долларов, двухкомнатной - 76,8 тыс., трехкомнатной - 88 тыс. долларов.
  • За год однокомнатные квартиры подорожали на 14%, двухкомнатные - на 11%, трехкомнатные - на 5%.
  • Квадратный метр в новостройке стоит от 1030 долларов в комфорт-классе до 1270 долларов в бизнес-классе.
  • Аренда одно- и двухкомнатной квартиры обойдется более чем в 15 тысяч грн, трехкомнатной - 20 000 грн.

Сколько стоят квартиры на вторичке

В начале августа средняя стоимость квартир на вторичном рынке Винницы продолжает расти. Наиболее заметно за последние полгода подорожали однокомнатные квартиры.

Медианная цена квартиры на вторичном рынке в зависимости от количества комнат составляет:

  • 1-комнатная - 56 000 долларов, за год цена выросла на 14%;
  • 2-комнатная - 76 800 долларов, за год - на 11%;
  • 3-комнатная - 88 000 долларов, за год - на 5%.
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Вторичка выросла до 14%, а аренда еще больше бьет по карману: сколько стоит жилье в ВинницеЦены на вторичном рынке в Виннице (скриншот)

Что с ценами на первичке

Стоимость квадратного метра в винницких новостройках также растет. За последние полгода больше всего подорожал бизнес-класс, тогда как комфорт-класс за этот период прибавил 4% в долларах.

Медиальная стартовая цена квадратного метра в новостройках Винницы составляет:

  • комфорт - 1 030 долларов;
  • эконом - 1 050 долларов;
  • премиум - 1 230 долларов;
  • бизнес - 1 270 долларов.

Сейчас в городе в продаже 97 секций в жилых комплексах. 8 застройщиков предоставляют рассрочку, у 2-х можно купить жилье по программе "єОселя", у 1-го - взять кредит.

Вторичка выросла до 14%, а аренда еще больше бьет по карману: сколько стоит жилье в ВинницеЦены на новостройки в Виннице (скриншот)

Какая стоимость аренды жилья

В начале лета стоимость аренды квартир в Виннице показывает разную динамику. Больше всего за последний год подорожала аренда однокомнатных квартир - на 10%, в то время как цена двокомнатных осталась стабильной.

Цены на аренду:

  • 1-комнатная - 15 500 гривен;
  • 2-комнатная - 15 300 гривен.
  • 3-комнатная - 20 000 гривен.

В среднем на аренду одно- и двухкомнатной квартиры в Виннице уходит 56% заработка, трехкомнатной - 68%.

Читайте также о том, что в Киеве, несмотря на войну, цены на недвижимость не падают. Однокомнатные квартиры стоят 70 тысяч долларов, двухкомнатные - более 100 тысяч.

Раньше мы писали о том, что самые высокие цены на аренду жилья сейчас в Ужгороде. Там однокомнатную квартиру сдают за 22 133 гривны в месяц. Это на 18% больше, чем в прошлом.

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