Львів обігнав Київ за цінами на новобудови: де квартири подорожчали найбільше в Україні
Львів залишається найдорожчим містом України за вартістю квадратного метра в новобудовах. За рік житло на первинному ринку подорожчало там на 15%, а найстрімкіше зростання цін зафіксували на Івано-Франківщині через старт продажів нових проєктів біля Буковеля.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на щоквартальний звіт ЛУН.
Головне:
- Львів утримує перше місце за ціною квадрата в новобудовах - 67,2 тис. грн/кв. м.
- У Києві медіанна вартість становить 63,2 тис. грн, що на 15,3% більше, ніж торік.
- Найбільше за рік подорожчала первинка в Івано-Франківській області - на 78%.
- У самому Івано-Франківську ціни зросли значно помірніше - на 25%.
- На сході України вартість квартир у нових ЖК майже не змінюється через низький попит.
Львів залишається найдорожчим
Первинний ринок житла продовжує дорожчати, але найвідчутніше зростання спостерігається у відносно безпечних регіонах. Уже кілька років поспіль найдорожчим містом за вартістю майбутнього квадратного метра залишається Львів.
Середня медіанна ціна у львівських новобудовах досягла 67,2 тис. грн за кв. м, тоді як у Києві - 63,2 тис. грн. За останній рік обидва міста додали приблизно 15%, тому різниця між ними майже не змінилася.
Чому Прикарпаття стало рекордсменом
Найбільший стрибок цін зафіксували в Івано-Франківській області - +78% за рік, до 66,1 тис. грн за кв. м.
Втім, керівниця ЛУН Людмила Кірюхіна пояснює, що йдеться не про різке подорожчання звичайних житлових комплексів. Такий результат пов'язаний із виходом на ринок нових апартаментів у районі Буковеля, де стартові ціни суттєво вищі за традиційну житлову нерухомість.
Водночас у самому Івано-Франківську медіанна ціна нового житла зросла лише на 25% - до 44,8 тис. грн за квадратний метр.
Київ і область дорожчають різними темпами
У столиці стартові ціни в нових житлових комплексах за рік зросли на 15,3% у гривні (або 6,8% у доларах).
Київська область показала ще вищу динаміку: медіанна вартість квадратного метра додала 21,5% у гривні та майже 12% у доларах.
Аналітики пояснюють, що покупці в Києві дедалі частіше обирають комфорт і локацію, тоді як у передмісті ціна все ще залишається одним із головних критеріїв. Водночас вимоги до безпеки та якості житлових комплексів у області також поступово зростають.
Ціни на первинному ринку в Україні (скриншот ЛУН)
Які квартири дорожчали найбільше
У Києві найпомітніше зросли ціни на преміум-клас - майже 28% у гривні. Натомість квартири економкласу практично не подорожчали, а в доларовому еквіваленті навіть подешевшали.
У Київській області рекордсменом став бізнес-клас із приростом 32% за рік. На відміну від столиці, економклас у передмісті також показав відчутне зростання, тоді як преміальні проєкти майже не змінилися в ціні.
Де ціни майже не ростуть
Зовсім інша ситуація спостерігається у східних регіонах України. За даними ЛУН, вартість квадратного метра в нових житлових комплексах там майже не змінюється.
Причиною аналітики називають низький попит на новобудови в прифронтових областях, а також невелику кількість нових житлових проєктів.
Читайте також про те, що житло у Вінниці продовжує дорожчати. В середньому однокімнатні квартири коштують 56 тисяч доларів, а оренда такого житла - від 15 тисяч гривень на місяць.
Раніше ми писали про те, що в Києві нерухомість не дешевшає навіть попри війну. Ціни на однокімнатні квартири в середньому становлять 70 тисяч доларів, на двокімнатні - понад 100 тисяч.