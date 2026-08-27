Львів обігнав Київ за цінами на новобудови: де квартири подорожчали найбільше в Україні

Львів залишається найдорожчим містом України за вартістю квадратного метра в новобудовах. За рік житло на первинному ринку подорожчало там на 15%, а найстрімкіше зростання цін зафіксували на Івано-Франківщині через старт продажів нових проєктів біля Буковеля.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на щоквартальний звіт ЛУН .

Головне: Львів утримує перше місце за ціною квадрата в новобудовах - 67,2 тис. грн/кв. м.

- 67,2 тис. грн/кв. м. У Києві медіанна вартість становить 63,2 тис. грн , що на 15,3% більше, ніж торік.

, що на 15,3% більше, ніж торік. Найбільше за рік подорожчала первинка в Івано-Франківській області - на 78%.

- на 78%. У самому Івано-Франківську ціни зросли значно помірніше - на 25%.

На сході України вартість квартир у нових ЖК майже не змінюється через низький попит.

Львів залишається найдорожчим

Первинний ринок житла продовжує дорожчати, але найвідчутніше зростання спостерігається у відносно безпечних регіонах. Уже кілька років поспіль найдорожчим містом за вартістю майбутнього квадратного метра залишається Львів.

Середня медіанна ціна у львівських новобудовах досягла 67,2 тис. грн за кв. м, тоді як у Києві - 63,2 тис. грн. За останній рік обидва міста додали приблизно 15%, тому різниця між ними майже не змінилася.

Чому Прикарпаття стало рекордсменом

Найбільший стрибок цін зафіксували в Івано-Франківській області - +78% за рік, до 66,1 тис. грн за кв. м.

Втім, керівниця ЛУН Людмила Кірюхіна пояснює, що йдеться не про різке подорожчання звичайних житлових комплексів. Такий результат пов'язаний із виходом на ринок нових апартаментів у районі Буковеля, де стартові ціни суттєво вищі за традиційну житлову нерухомість.

Водночас у самому Івано-Франківську медіанна ціна нового житла зросла лише на 25% - до 44,8 тис. грн за квадратний метр.

Київ і область дорожчають різними темпами

У столиці стартові ціни в нових житлових комплексах за рік зросли на 15,3% у гривні (або 6,8% у доларах).

Київська область показала ще вищу динаміку: медіанна вартість квадратного метра додала 21,5% у гривні та майже 12% у доларах.

Аналітики пояснюють, що покупці в Києві дедалі частіше обирають комфорт і локацію, тоді як у передмісті ціна все ще залишається одним із головних критеріїв. Водночас вимоги до безпеки та якості житлових комплексів у області також поступово зростають.

Ціни на первинному ринку в Україні (скриншот ЛУН)

Які квартири дорожчали найбільше

У Києві найпомітніше зросли ціни на преміум-клас - майже 28% у гривні. Натомість квартири економкласу практично не подорожчали, а в доларовому еквіваленті навіть подешевшали.

У Київській області рекордсменом став бізнес-клас із приростом 32% за рік. На відміну від столиці, економклас у передмісті також показав відчутне зростання, тоді як преміальні проєкти майже не змінилися в ціні.

Де ціни майже не ростуть

Зовсім інша ситуація спостерігається у східних регіонах України. За даними ЛУН, вартість квадратного метра в нових житлових комплексах там майже не змінюється.

Причиною аналітики називають низький попит на новобудови в прифронтових областях, а також невелику кількість нових житлових проєктів.