Украинцев просят экономить газ из-за новой атаки РФ на добычу
Россия этой ночью снова атаковала газовую инфраструктуру Украины, ударив десятками ракет и сотнями "Шахедов" по критическим объектам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Нафтогаз".
"Россия в шестой раз с начала октября массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины. Этой ночью враг снова совершил масштабную комбинированную атаку на объекты группы "Нафтогаз", - пояснили в компании.
По их данным, десятки ракет, в том числе и баллистических, и сотни дронов ударили по гражданским объектам, которые обеспечивают украинцев газом и теплом.
"К сожалению, есть пострадавшие - четверо наших коллег получили ранения. Есть разрушения сразу в нескольких областях, часть критических объектов временно остановлена", - добавили в Нафтогаз.
По их словам, такие удары непосредственно влияют на объемы собственной добычи газа, которые компания вынуждена частично компенсировать за счет импорта.
"Обращаюсь ко всем - по возможности потребляйте газ экономно. Каждый сэкономленный кубометр сегодня имеет значение. Есть силы справиться и с этим. Спасибо всем, кто помогает", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Ночной обстрел Украины 16 октября
В ночь на 16 октября россияне атаковали ряд регионов ракетами и дронами, воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины из-за угрозы аэробаллистических ракет "Кинжал".
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия этой ночью выпустила более 300 дронов и почти 40 ракет по Украине. Оккупанты снова применили тактику двойного террора.
Под ударами оказались критическая инфраструктура и гражданские объекты в пяти областях.
По данным Воздушных сил ВСУ, противовоздушной обороной было сбито и подавлено больше половины воздушных целей.
Президент также отметил, что под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской областей. На Черниговщине враг бил по Нежину, повреждена почта, один человек ранен, а вот в Харьковской области оккупанты били по критической инфраструктуре и по части ГСЧС.